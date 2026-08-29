Milo Yiannopoulos comenzó su trayectoria como periodista especializado en tecnología antes de convertirse en una de las figuras más polémicas de la llamada alt-right en Estados Unidos.

Su participación en Gamergate y sus discursos contra el feminismo, el islam y movimientos progresistas impulsaron su popularidad, pero también numerosas controversias.

¿Quién es Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos, cuyo nombre de nacimiento es Milo Hanrahan, es un comentarista político, escritor y personalidad mediática británica nacido en Chatham, Kent, Inglaterra.

Su exposición pública aumentó durante la controversia conocida como Gamergate, en 2014, y posteriormente se convirtió en uno de los principales rostros mediáticos asociados con la alt-right estadounidense.

Milo Yiannopoulos (Steven Crowder)

¿Cuántos años tiene Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos tiene 41 años. Nació el 18 de octubre de 1984, por lo que cumplirá 42 años en octubre de 2026.

¿Quién es la pareja de Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos se casó con su pareja de varios años en Hawái en septiembre de 2017.

Durante años mantuvo en privado la identidad de su esposo. En 2021, Yiannopoulos declaró públicamente que ya no se identificaba como homosexual y afirmó que su esposo había pasado a ser su “compañero de casa”.

¿Qué signo zodiacal es Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos es Libra, debido a que nació el 18 de octubre.

Milo Yiannopoulos (Dominio público)

¿Milo Yiannopoulos tiene hijos?

No hay información pública confiable que confirme que Milo Yiannopoulos tenga hijos.

¿Qué estudió Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos no concluyó una carrera universitaria.

Durante su juventud estudió en la Universidad de Manchester, pero abandonó la institución antes de graduarse.

Posteriormente estudió Literatura Inglesa en Wolfson College, de la Universidad de Cambridge, aunque tampoco terminó sus estudios y fue expulsado de la institución en 2010.

¿En qué trabajó Milo Yiannopoulos?

Yiannopoulos trabajó inicialmente como periodista y comentarista especializado en tecnología.

En 2011 fundó The Kernel, publicación digital que posteriormente vendió. En 2014 comenzó a trabajar para Breitbart News, donde llegó a dirigir Breitbart Tech.

Durante esa etapa ganó notoriedad por su participación en la controversia de Gamergate y por sus discursos en universidades estadounidenses.

En 2016 fue expulsado permanentemente de Twitter después de una campaña de acoso contra la actriz Leslie Jones .

Al año siguiente abandonó Breitbart después de que resurgieran declaraciones suyas relacionadas con relaciones entre adultos y menores, que generaron una fuerte polémica.