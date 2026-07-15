La política y empresaria Maricel Cohen de Mulino ocupa desde el 1 de julio de 2024 el cargo de Primera Dama de la República de Panamá, acompañando la gestión presidencial de José Raúl Mulino Quintero.

Ha combinado su vida familiar con una trayectoria en el ámbito político y empresarial, destacando como Secretaria de la Mujer en distintos partidos, impulsando el liderazgo femenino.

En su rol actual, coordina programas sociales junto a instituciones estatales y privadas, además de haber desarrollado proyectos en el sector inmobiliario.

¿Quién es Maricel Cohen?

Maricel Cohen de Mulino es una política y empresaria. Desde el 1 de julio 2024 ocupa el cargo de Primera Dama de la República de Panamá.

Maricel Cohen, Primera Dama de Panamá (@mulinomaricel / Instagram)

¿Cuántos años tiene Maricel Cohen?

Maricel Cohen tiene 63 años de edad. Nació el 13 de enero de 1963 en la ciudad de Panamá.

¿Quién es el esposo de Maricel Cohen?

El esposo de Maricel Cohen es el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. La pareja se casó en 1985.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y su esposa Maricel Cohen (@joseraulmulino / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Maricel Cohen?

Maricel Cohen pertenece al signo zodiacal Capricornio.

Maricel Cohen, Primera Dama de Panamá (@mulinomaricel / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Maricel Cohen?

La Primera de Panamá, Maricel Cohen, tiene cuatro hijos: José Raúl Jr., Monique Alexandra, Alexandra Victoria y Verónica Isabel.

Maricel Cohen, Primera Dama de Panamá (@mulinomaricel / Instagram)

¿Qué estudió Maricel Cohen?

Maricel Cohen es Administradora bancaria egresada de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Maricel Cohen, Primera Dama de Panamá (@mulinomaricel / Instagram)

¿En qué ha trabajado Maricel Cohen?

Maricel Cohen ha combinado su vida familiar con su labor política, social y empresarial.

Ocupó el cargo de la Secretaría de la Mujer en diversos partidos políticos en Panamá, impulsando iniciativas centradas en el liderazgo femenino. Como empresaria desarrolló proyectos en el sector inmobiliario.

En su puesto de Primera Dama ha trabajado en programas sociales en coordinación con instituciones del Estado y la iniciativa privada.