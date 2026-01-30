Luigi Mangione, el presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, libra la pena de muerte.

La jueza Margaret Garnett, determinó que Luigi Mangione, de 27 años de edad, no puede ser condenado a muerte aún cuando se pruebe su culpabilidad.

Esto echa por tierra el intento del gobierno de Donald Trump, de 79 años de edad, de ejecutarlo al considerarlo un asesino premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, la jueza desestimó el cargo federal de asesinato por considerarlo “técnicamente defectuoso”.

Para que proceda se requiere que el homicidio haya sido cometido durante otro delito violento.

Ante esto, la fiscalía señaló que los otros delitos violentos eran dos cargos de acoso; Luigi Mangione acechó a Brian Thompson en línea y fue en su búsqueda para asesinarlo.

Pero la jueza no coincidió, desestimó el cargo federal de asesinato y otro relacionado con armas de fuego.

Luigi Mangione podría pasar el resto de su vida en prisión

Luigi Mangione libró la pena de muerte, pero no la prisión, podría quedarse tras las rejas lo que le resta de vida.

Luigi Mangione: avances del caso del hombre que mató a CEO de UnitedHealthcare (AP )

Esto porque Luigi Mangione enfrenta dos cargos de acoso. De ser declarado culpable podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

El juicio federal está programado para 8 de septiembre, mientras que las declaraciones de apertura se llevarán a cabo 13 de octubre de este 2026.

La situación de Mangione se complica debido a que la jueza solicitó que se incluya la evidencia recuperada en su mochila durante su arresto.

Cabe mencionar que durante su detención, oficiales le confiscaron:

Un arma de fuego

Un cargador

Un cuaderno rojo

No obstante, la defensa solicitó excluir la evidencia ya que el registro se llevó a cabo sin una orden judicial y sin la existencia de una amenaza que justificará revisar la mochila.