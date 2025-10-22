¿Quién es Leticia Landa? La mexicana ganó el Basque Culinary World Prize 2025, el cual es considerado como el “Nobel de gastronomía”, por lo que te damos detalles de ella como:

¿Quién es Leticia Landa?

Leticia Landa es una emprendedora, hija de padres mexicanos pero nacida en Texas, Estados Unidos quien impulsa el programa La Cocina, que ayuda a impulsar el sector hotelero en San Francisco de emprendedores en comunidades excluidas.

El nombre de Leticia Landa se ha hecho viral al darse la noticia de que ella ha sido la ganadora del Basque Culinary World Prize 2025, el cual para muchos es considerado como el “Nobel de gastronomía”.

¿Qué edad tiene Leticia Landa?

Se desconoce la edad de Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025.

¿Leticia Landa tiene esposo?

Hasta el momento no se sabe si Leticia Landa tiene esposo o alguna pareja sentimental.

¿Cuál es el signo zodiacal de Leticia Landa?

Al no saber su fecha de nacimiento, no se puede saber cuál es el signo zodiacal de Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025.

¿Leticia Landa tiene hijos?

Se desconoce si Leticia Landa tiene hijos.

¿Qué estudió Leticia Landa?

De acuerdo con la información, Leticia Landa estudió la licenciatura en Antropología Social de la Universidad de Harvard.

Pero comenzó a dedicar gran parte de su tiempo al voluntariado en La Cocina, programa al que se unió en 2008 para apoyar la integración de emprendedores en el sector hostelero de San Francisco.

¿En qué ha trabajado Leticia Landa?

Tras unirse al proyecto de La Cocina, actualmente es la directora ejecutiva de la misma, y es coautora del libro de cocina ‘We Are La Cocina’, el cual fue publicado por Chronicle Books en 2019.

A lo largo de más de 20 años, este proyecto ha impulsado más de 100 emprendimientos y actualmente cuenta con 40 restaurantes, cafés y quioscos activos en San Francisco.

Fue incluida en la lista “30 Under 30” de Zagat en 2013 y también fue reconocida como Yoshiyama Young Entrepreneur por la Fundación Hitachi.

Leticia Landa español y francés y tiene conocimiento básico de chino mandarín; su primer año de formación culinaria fue en Le Cordon Bleu, París.

Leticia es miembro de la junta directiva de Magic Cabinet Foundation y es asesora de The California Migration Museum y Kitchen Table Advisors.

Leticia Landa ganó el Basque Culinary World Prize 2025

Se ha anunciado que la mexicana-estadounidense Leticia Landa, es la ganadora del Basque Culinary World Prize (BCWP) 2025.

Este es un reconocimiento anual otorgado por el Gobierno Vasco y Basque Culinary Center (BCC), la primera Facultad de Ciencias Gastronómicas creada en España.

Ante la importancia de este reconocimiento, este premio también es conocido en el ámbito como el ‘Nobel de gastronomía’, el cual busca dar un reconocimiento a quienes se dedican al sector gastronómico.

Este premio, además del reconocimiento a nivel minimalismo, tiene una compensación económica de 100 mil euros, es decir 2 millones 140 mil 262 pesos, mismos que se deberán destinar a su proyecto.

“Es un honor aceptar este premio por todos los que hemos trabajado en ‘La Cocina’ y los que le han echado ganas a sus negocios y que, al compartir sus historias conmigo, me han demostrado lo que se puede hacer. Lo comparto con mis colegas pasados y presentes” Leticia Landa