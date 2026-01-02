Te contamos quién es Lee Sang-hyeok “Faker”, jugador profesional de League of Legends que hizo historia en Corea del Sur.

Una de la figuras más importantes que tiene el juego League of Legends es Lee Sang-hyeok “Faker”.

¿Quién es Lee Sang-hyeok “Faker”?

Lee Sang-hyeok, conocido popularmente como “Faker” es un jugador profesional de League of Legends.

Por su carrera, Faker es considerado el mejor jugador de League of Legends de toda la historia.

Lee Sang-hyeok “Faker”, Jugador profesional de League of Legends (@faker / Instagram)

¿Cuántos años tiene Lee Sang-hyeok “Faker”?

En la actualidad, Lee Sang-hyeok “Faker” tiene 29 años de edad. Nació el 7 mayo de 1996 en Seúl, Corea del Sur.

¿Quién es la esposa de Lee Sang-hyeok “Faker”?

Pese a ser figura pública, se desconoce si Lee Sang-hyeok tiene esposa.

Lee Sang-hyeok “Faker”, Jugador profesional de League of Legends (@faker / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Lee Sang-hyeok “Faker”?

Por su fecha de nacimiento, Lee Sang-hyeok pertenece al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Lee Sang-hyeok “Faker”?

Lee Sang-hyeok no tiene hijos.

Lee Sang-hyeok “Faker”, Jugador profesional de League of Legends (@faker / Instagram)

¿Qué estudió Lee Sang-hyeok “Faker”?

Se sabe que Lee Sang-hyeok asistió a la escuela secundaria Mapo, aunque la abandonó para dedicarse a jugar League of Legends.

Lee Sang-hyeok “Faker”, Jugador profesional de League of Legends (@faker / Instagram)

¿En qué ha trabajado Lee Sang-hyeok “Faker”?

Lee Sang-hyeok “Faker” inició en 2013 al integrarse a SK Telecom T1, equipo de esports con el que ha estado toda su carrera.

Faker ha jugado como mid-ladner, acumulando diversos récords y campeonatos a lo largo de toda su carrera:

10 títulos de League of Legends Champions Korea (LCK)

2 títulos de Mid-Season Invitational(MSI)

6 títulos del Campeonato Mundial

Campeón de la Copa KeSPA (2025)

Medalla de oro en los Juegos Asiáticos 2022

Campeón de Rift Rivals (2019)

Medalla de plata en los Juegos Asiáticos 2018

Campeón del IEM (2016)

Campeón del All-Star Invitational (2014)

Campeón de la NLB (2014)

Para 2020, Lee Sang-hyeok “Faker” se convirtió en copropietario de la compañía T1 Entertainmet & Sports.

Lee Sang-hyeok “Faker”, Jugador profesional de League of Legends (@faker / Instagram)

Lee Sang-hyeok “Faker”, jugador profesional de League of Legends, recibe la Orden Cheongnyong

El gobierno de Corea del Sur reconoció a Lee Sang-hyeok “Faker”, dándole la medalla Orden Cheongnyong (Dragón Azul), el máximo galardón al mérito deportivo de su país.

Fue el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung quien entregó a Faker el reconocimiento por su trabajo como jugador de esports e impacto en el deporte nacional.

Con ello, Lee Sang-hyeok se convirtió en el primer jugador de esports en recibir ese condecoración.

Al conseguir la medalla Orden Cheongnyong, Lee Sang-hyeok logró la exención del servicio militar obligatorio.