Un logro más para Faker de 29 años de edad, la leyenda de League of Legends, pues recibió la medalla Orden Cheongnyong en las manos del presidente de Corea del Sur.

Es así como Faker se convierte en el primer jugador de eSports en obtener esta medalla Orden Cheongnyong que anteriormente se la habían llevado atletas olímpicos.

Faker obtiene la Orden Cheongnyong; la leyenda de League of Legends hace historia en Corea del Sur

El jugador Faker ya no solo es leyenda en League of Legends por haber obtenido seis campeonatos mundiales, sino que también por obtener la Orden Cheongnyong.

Fue el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung quien entregó a Faker la medalla Orden Cheongnyong en reconocimiento a su trabajo como jugador de esports.

Esta medalla Orden Cheongnyong o bien, Dragón Azul, se entrega a personas que han contribuido al deporte en Corea del Sur.

Sin embargo, lo que suma otro punto a la leyenda Faker, es que se convirtió en el primer jugador de eSports, es decir, el primer jugador de deportes electrónicos en obtener la Orden Cheongnyong.

El presidente del Corea del Sur le otorgo a Faker (6 veces campeón del mundo en League of Legends) la medalla Orden Cheongnyong (Dragón Azul), es el Mérito Deportivo más alto de Corea, esto es por su impacto en el deporte nacional, siendo el primer jugador de esports en… pic.twitter.com/nAaZZAQNkC — Jaime “JimRising” Duran (@JimRisingSC) January 2, 2026

Es así como Corea del Sur reconoce el aporte al deporte que Faker ha logrado con League of Legends, al nivel que medallistas olímpicos han sido reconocidos.

Cabe destacar que gracias a que Faker obtuvo la Orden Cheongnyong obtuvo una eliminación al servicio militar que en su país es obligatorio.