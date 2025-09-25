En conjunto con las autoridades de Estados Unidos, fue detenida la líder de una red de trata de bebés y el tráfico de órganos, pero, ¿quién es La Diabla? Te decimos lo que sabemos.

De acuerdo con lo señalado por el director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos, la detención de La Diabla se logró tras proporcionar información a la policía de México.

El modus operandi de La Diabla sería el engañar a mujeres embarazadas para vender a sus bebés y extraer sus órganos y venderlos a personas de Estados Unidos.

¿Quién es La Diabla? Líder de una red de trata de bebés del CJNG

Martha Alicia Méndez Aguilar alias La Diabla era líder de una red de trata de bebés vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como revelaron las autoridades de Estados Unidos.

La detención de la Diabla fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua y se le relaciona con al menos 6 casos recientes.

Dos de estos casos sería el de una joven que murió el 17 de julio por una cesárea, Leslie Godínez, así como el de su bebé, que habría sido rescatado y se encuentra en estado delicado, acorde con la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

¿Quién es La Diabla? Líder de red de trata del CJNG

¿Qué edad tiene La Diabla?

Acorde con las autoridades, La Diabla tendría 44 años.

¿Qué signo zodiacal es La Diabla?

Sin embargo, se desconoce la fecha de nacimiento de La Diabla y en consecuente su signo zodiacal.

¿Quién es el esposo de La Diabla?

Acorde con el medio A Diario Network, La Diabla estaría casada con otro miembro del grupo delincuencial que se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social 3.

¿La Diabla tiene hijos?

Aunque se desconoce la identidad o el número de hijos de La Diabla, presuntamente uno de ellos estaría recluido en el Cereso 3, con máxima seguridad.

¿Qué estudió La Diabla?

Se desconoce la trayectoria académica de La Diabla.

¿En qué ha trabajado La Diabla?

Como revelaron las autoridades de Estados Unidos, La Diabla atraía a mujeres embarazadas en situación vulnerable, para después practicarles una cesárea y robar su bebé.

El bebé era vendido a aproximadamente 14 mil dólares a alguna pareja de Estados Unidos, mientras se dejaba morir a las madres y La Diabla vendía sus órganos.

Este fue el caso de Leslie Godínez, una joven de 20 años con 7 meses de embarazo aproximadamente, reportada como desaparecida el 17 de julio, mismo día que murió por un choque hipovolémico.

Leslie Godínez fue encontrada en una fosa clandestina en el fraccionamiento Portal del Roble, Chihuahua, sin su bebé.

Acorde con medios locales, La Diabla habría acudido a un hospital en la colonia Zaragoza, por el estado del bebé de Leslie, quien fue trasladado al Hospital Infantil por lesiones que ponían en riesgo su vida.

La Diabla fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, con colaboración de Estados Unidos

Derivado del caso de Leslie Godínez, La Diabla fue detenida el 2 de septiembre en colaboración con autoridades de Estados Unidos y de elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Centro.

La detención de La Diabla tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde entonces estaría en el Cereso Femenil 2 del estado, mientras que 10 días después fue vinculada a proceso.

Esto fue dado a conocer este 24 de septiembre por el director del NCTC de Estados Unidos, Joe Kent, quien aseveró se proporcionó información a México para arrestar a la Diabla.