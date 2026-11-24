Jimmy Gomez es un congresista demócrata en Estados Unidos, cuya renuncia está prevista para el próximo 1 de diciembre de 2026 en medio de acusaciones de acoso sexual.

Con 21 años de experiencia profesional en la política estadunidense, su carrera se ha visto ensombrecida por la supuesta conducta sexual indebida contra una asistente en el Capitolio.

¿Quién es Jimmy Gomez? Congresista demócrata en Estados Unidos

Jimmy Gomez es un político estadounidense que se desempeña como representante de los Estados Unidos para el distrito 34 del Congreso de California desde 2017.

Jimmy Gomez y su esposa (Jimmy Gomez en Facebook)

Nacido el 25 de noviembre de 1974 en Fullerton, California, el funcionario estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California y obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Luego de años de trabajo en la política, su situación cambió el 23 de noviembre de 2026 cuando el Comité de Ética publicó una investigación que encontró “evidencia sustancial” de conducta sexual indebida.

El informe señaló dos episodios de acercamientos sexuales no deseados hacia una empleada del Capitolio, uno de ellos con contacto físico sin consentimiento.

¿Cuántos años tiene Jimmy Gomez?

Jimmy Gomez tiene 51 años hasta la publicación de esta nota.

Nació el 25 de noviembre de 1974 y cumple 52 años el 25 de noviembre de 2026.

¿Quién es la esposa de Jimmy Gomez?

La esposa de Jimmy Gomez es Mary Hodge, una política de Los Ángeles que se ha desempeñado como vicealcaldesa y asesora del exalcalde Eric Garcetti.

La pareja se conoció desde 2004 y luego de años de noviazgo, finalmente se casaron en 2011.

Jimmy Gomez (Jimmy Gomez en Facebook)

¿Jimmy Gomez tiene hijos?

Jimmy Gomez tiene un hijo de cuatro años junto a Mary Hodge llamado Hodge Grant Gomez, nacido en agosto de 2022.

En enero de 2023 se hizo viral porque Jimmy Gomez lo llevó consigo en un portabebés al pleno de la Cámara de Representantes durante las votaciones para elegir al presidente de la Cámara

¿Qué estudió Jimmy Gomez?

Jimmy Gomez estudió Ciencia Política y Políticas Públicas en Riverside Community College durante los años 1993 a 1996.

Años después, cursó en las siguientes instituciones:

Universidad de California en Los Ángeles (UCLA): obtuvo una licenciatura en Ciencia Política (1999)

Universidad de Harvard: cursó una maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy (2003)

¿En qué ha trabajado Jimmy Gomez?

Antes de llegar al Congreso de Estados Unidos, Jimmy Gomez trabajó principalmente como organizador sindical, asesor legislativo y asambleísta estatal en California, su estado natal.

Su primer acercamiento laboral fue en un restaurante de comida rápida y en una tienda minorista local. Con el tiempo, el actual congresista ocupó cargos en el gobierno estadounidense como:

Asistente legislativo: trabajó en el equipo de la congresista Hilda Solis

Líder sindical: fue representante político y director legislativo en dos sindicatos de California (AFSCME y UNAC/UHCP)

Asambleísta estatal (2012–2017): fue legislador en California representando al distrito 51

Congresista de EE. UU. (2017–2026): representó al distrito 34 de California en la Cámara de Representantes

Jimmy Gomez (Jimmy Gomez en Facebook)

Jimmy Gomez renuncia al Congreso de Estados Unidos

El congresista demócrata Jimmy Gomez anunció que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre de 2026.

Ante los señalamientos, Gomez manifestó su desacuerdo con las conclusiones del comité y cuestionó el procedimiento de investigación, al considerar que su testimonio fue citado de manera selectiva.

Sin embargo, reconoció la gravedad del informe y asumió responsabilidad por los errores personales cometidos fuera de su matrimonio.