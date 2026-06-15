En las últimas horas el nombre de Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, ha tomado fuerza.

El gobernador de California ha destapado que tanto él como su esposa están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a capricho de Donald Trump.

Newsom está seguro que está investigación responde a su decisión de buscar la Presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2028.

El conflicto entre el gobernador de California y el Presidenta de Estados Unidos está salpicando a la Jennifer Siebel, por lo que acá te compartimos algunos datos sobre ella:

¿Quién es Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom es actriz y cineasta. Desde el 7 de enero de 2019 tiene el título “Primera pareja de California” por ser esposa del gobernador, Gavin Newsom -de 58 años de edad-.

Jennifer Siebel Newsom (@jennifersiebelnewsom / Instagram)

¿Qué edad tiene Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom nació en San Francisco, California, el 19 de junio de 1974 por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom está casada con Gavin Newsom desde julio de 2008. Ambos se conocieron en una cita a ciegas organizada por un amigo en común en 2006.

¿Qué signo zodiacal es Jennifer Siebel Newsom?

A Jennifer Siebel Newsom la rige el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom y Gavin Newsom tienen cuatro hijos en común:

Montana Tessa

Hunter

Brooklynn

Dutch William

Jennifer Siebel Newsom (@jennifersiebelnewsom / Instagram)

¿Qué estudió Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom tiene una Licenciatura en Estudios Latinoamericanos con especialización menor en Biología Humana de la Universidad de Stanford.

tiene una Licenciatura en Estudios Latinoamericanos con especialización menor en Biología Humana de la Universidad de Stanford. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, de la Universidad de Stanford.

En 2002 se mudó a Hollywood para concentrarse en la carrera de actuación.

Jennifer Siebel Newsom (@jennifersiebelnewsom / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jennifer Siebel Newsom?

Jennifer Siebel Newsom trabajó como actriz en televisión, cine y teatro.