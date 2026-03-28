El rapero Balen Shah, de 35 años de edad, tomó protesta como primer ministro en Nepal.

Con su nombramiento, Balen Shah se convirtió en uno de los políticos más jóvenes de su país.

Balen Shah toma protesta como primer ministro de Nepal

El rapero Balen Shah tomó protesta como primer ministro de Nepal luego de triunfar en las elecciones del pasado 5 de marzo.

Balen Shah lideró el Partido Rastriya Swatantra (RSP), organización política independiente que logró 182 escaños.

Con ello, el RSP alcanzó la mayor victoria de un solo partido político en Nepal.

Esto pese a que se quedó a dos escaños de alcanzar la supermayoría de dos tercios en la cámara baja del parlamento.

De rapero a primer ministro: Balen Shah toma protesta en Nepal (Skanda Gautam/ZUMA Press Wire / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

La popularidad política de Balen Shah llegó en 2022 al ser elegido como alcalde de Katmandú.

En el mundo del rap, Balen Shah cobró popularidad por exponer en sus canciones la corrupción y desigualdad en Nepal.

Campaña en favor de la Generación Z, clave para el triunfo de Balen Shah en elecciones de Nepal

La clave para que Balen Shah ganara elecciones en Nepal fue centrarse durante su campaña en la Generación Z.

Balen Shah prometió a los votantes terminar con la corrupción y desempleo que hay en Nepal.

Además, ha destacado de la clase política de su país por su estilo y conectar mediante las redes sociales con el público más joven.

Prueba de ello es que Balen Shah publicó un video con una canción para celebrar su elección y llamar a la unidad nacional.

En la grabación se observa la intensa campaña que tuvo Balen Shah en Nepal, la cual le permitió convertirse en primer ministro.