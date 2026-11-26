La ex Miss Universo, Fátima Bosch, confirmó su relación sentimental con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah, después de varias semanas de rumores.

El anuncio llegó un día después de que Fátima Bosch entregara la corona a Jennifer Barreto durante la edición 75 de Miss Universo, con lo que concluyó su reinado.

A través de 2 historias de Instagram, la modelo tabasqueña compartió fotografías junto a Alejandro Canahuati y expresó su agradecimiento por el acompañamiento y cariño recibido durante esa etapa.

¿Cómo confirmó Fátima Bosch su relación con Alejandro Canahuati Farah?

En una de las imágenes, Fátima Bosch agradeció a Alejandro Canahuati Farah su paciencia, detalles, sorpresas y amor durante su año como Miss Universo.

La segunda fotografía estuvo acompañada por una breve frase que dejó clara la naturaleza de su vínculo: “Él. Ese es el pie de foto”.

Fátima Bosch y Alejandro Canahuati Farah (Captura de pantalla)

Los rumores comenzaron el 31 de octubre, cuando ambos fueron captados caminando tomados de la mano durante una celebración en Mérida, Yucatán.

Un mes antes, Fátima Bosch había viajado a San Pedro Sula, Honduras, como invitada especial para participar en actividades relacionadas con Miss Universo Honduras.

El 23 de noviembre, Alejandro Canahuati Farah también asistió al desayuno de despedida de la mexicana en Puerto Rico y le dedicó palabras de admiración.

Durante ese encuentro destacó su fe, determinación, vocación de servicio y calidez, además de asegurar que había dejado una huella importante en su vida.

Fátima Bosch confirma su relación con Alejandro Canahuati Farah (@fatimaboschhdz)

Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, vinculado con la industria textil y de confección; actualmente se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, compañía familiar dedicada a fabricar y comercializar ropa en Centroamérica y Estados Unidos.