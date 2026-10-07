Abolfazl Pasandideh es un diplomático iraní que se desempeña como embajador de la República Islámica de Irán en México. Llegó al país como embajador designado en 2025 y posteriormente asumió la representación diplomática iraní, desde donde ha participado en encuentros con autoridades mexicanas y ha abordado asuntos de la relación bilateral.

¿Quién es Abolfazl Pasandideh?

Abolfazl Pasandideh es un diplomático de la República Islámica de Irán que representa a su país ante México.

En julio de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores documentó la recepción de sus cartas credenciales como embajador designado de Irán en México. Posteriormente, el 30 de octubre de ese año, el Senado de la República recibió al embajador, Abolfazl Pasandideh en una visita protocolaria en la que se abordaron temas de cooperación económica, comercial, cultural, educativa y parlamentaria entre ambos países.

Durante su gestión, Abolfazl Pasandideh ha mantenido encuentros con autoridades, legisladores, universidades y organizaciones mexicanas. También ha participado públicamente en discusiones sobre la relación de Irán con México y sobre asuntos internacionales que involucran a su país.

¿Qué edad tiene Abolfazl Pasandideh?

La edad del embajador de la República Islámica de Irán, Abolfazl Pasandideh, no se ha dado a conocer públicamente.

¿Abolfazl Pasandideh tiene hijos?

El embajador, Abolfazl Pasandideh, ha mantenido su vida privada lejos de su carrera diplomática, por lo que se desconoce sobre su familia.

¿Qué estudios tiene Abolfazl Pasandideh?

Abolfazl Pasandideh no indicó públicamente sobre sus estudios.

¿En qué ha trabajado Abolfazl Pasandideh?

La principal actividad profesional de Abolfazl Pasandideh ha sido la diplomacia y la representación internacional de Irán.

Desde su llegada a México, ha participado en reuniones para fortalecer los vínculos entre Irán y México, particularmente en materia de comercio, educación, cultura y cooperación parlamentaria. Durante su visita al Senado en octubre de 2025, se planteó incrementar el intercambio comercial y aprovechar áreas de cooperación en productos alimentarios, ciencia, cultura y tecnología.

En 2026, Pasandideh adquirió mayor presencia pública debido al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En distintas entrevistas y conferencias defendió la posición de su gobierno y pidió a México mantener una postura a favor del derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos.

Su actividad también estuvo vinculada con la participación de la selección de Irán en el Mundial de Futbol 2026, debido a que el equipo estableció su campamento base en Tijuana, Baja California, durante la competencia. Abolfazl Pasandideh intervino públicamente sobre las condiciones de seguridad y logística para la selección iraní y posteriormente agradeció la recepción que tuvo el equipo en la ciudad fronteriza.

En marzo de 2026, el diplomático incluso pidió a la FIFA considerar el traslado a México de partidos de Irán que estaban programados en Estados Unidos, argumentando dificultades relacionadas con la emisión de visas y la logística para la delegación iraní.

En México, Abolfazl Pasandideh también ha promovido una mayor cooperación bilateral en educación y cultura. En octubre de 2026 habló sobre la importancia del intercambio académico entre ambos países y sobre posibles acuerdos de cooperación cultural y educativa.

Actualmente, Abolfazl Pasandideh continúa como embajador de la República Islámica de Irán en México, desde donde representa los intereses diplomáticos de su país y participa en actividades relacionadas con la relación bilateral y la política internacional.