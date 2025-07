Paige Bell, una joven de 20 años, habría sido asesinada en un yate de Las Bahamas por un ciudadano mexicano identificado como Brigido Muñoz; aquí te decimos quién era Paige Bell.

A 11 días de cumplir 21 años, el pasado 3 de julio, Paige Bell, una joven sudafricana, fue encontrada muerta en la sala de máquinas del yate Far From It,

Posteriormente, Brigido Muñoz, un ingeniero de yates mexicano de 39 años de edad, fue localizado cerca del cuerpo de joven con heridas en los brazos, por lo que se presume que fue el autor de su feminicidio, pero:

¿Quién era Paige Bell?

¿Qué edad tenía Paige Bell?

¿Cuál era el signo zodiacal de Paige Bell?

¿Quién era el esposo de Paige Bell?

¿Quiénes eran los hijos de Paige Bell?

¿Qué estudió Paige Bell?

¿Cuál era la trayectoria de Paige Bell?

¿Quién era Paige Bell?

Paige Bell era una joven sudafricana que se dedicaba a la navegación; sin embargo, fue hallada muerta el 3 de julio en un yate de Las Bahamas con heridas en el cuello y lesiones defensivas en los brazos, así como parcialmente desnuda.

Brigido Muñoz, quien fue identificado como el posible agresor de la joven, enfrentará un audiencia el próximo 20 de julio, luego de que le fuera negado el pago de una fianza.

Por su parte, Sweet Emocean, una de las amigas de Paige Bell, explicó para el medio Daily Mail que la joven contaba con un “espíritu radiante” y condenó el ataque que sufrió:

“Paige era más que una compañera de equipo, era familia. Su espíritu radiante, su risa contagiosa, y su increíble compasión tuvieron un impacto inolvidable en todas las personas que tuvieron la suerte de conocerla. Aunque fuera un día largo en el mar o momentos silenciosos bajo las estrellas, ella daba luz y calor a cualquier lugar que fuera” Sweet Emocean

¿Qué edad tenía Paige Bell?

Paige Bell tenía 20 años de edad antes de ser asesinada.

¿Cuál era el signo zodiacal de Paige Bell?

La información difundida en medios señala que el cumpleaños de Paige Bell era el 14 de julio, por lo que su signo zodiacal era Cáncer, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 21 de junio al 22 de julio.

¿Quién era el esposo de Paige Bell?

El estado civil de Paige Bell se mantuvo como privado; sin embargo, en medios de comunicación no circula información referente a un matrimonio de la sudafricana o a alguna relación de pareja.

¿Quiénes eran los hijos de Paige Bell?

De igual forma, se desconoce si Paige Bell tenía hijos o no, ya que este dato no ha sido objeto de investigación tras el asesinato de la joven de 20 años.

¿Qué estudió Paige Bell?

Tampoco se ha revelado información referente al grado de estudios de Paige Bell; se trata de otro dato privado.

¿Cuál era la trayectoria de Paige Bell?

La única información sobre la trayectoria de Paige Bell es que la joven de 20 años se dedicaba a la navegación, por lo que se encontraba a bordo de un yate de Las Bahamas.

Paige Bell: Brigido Muñoz enfrentará juicio por el asesinato de la joven

Tras el feminicidio de Paige Bell, Brigido Muñoz, un ingeniero mexicano de 39 años de edad, enfrentará un juicio, luego de ser localizado con heridas en los brazos cerca del cuerpo de la joven, lo cual fue considerado por las autoridades como un intento de suicidio.

Pese a que las causas de la muerte de Paige Bell siguen siendo objeto de investigación, Brigido Muñoz permanecerá en prisión hasta el día de su audiencia, el próximo 20 de julio, situación por la que Michelle y John Bell, padres de la joven, exigieron justicia.

“Estamos buscando justicia contra el monstruo que acabó con su vida”, expresó Chelsey Jacobs, hermana de la víctima, oara el medio Daily Mail.