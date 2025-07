El mexicano Brígido Muñoz es el principal sospechoso del feminicidio de Paige Bell, el cual habría ocurrido al interior del yate de lujo Far From It en Las Bahamas.

Ambos eran trabajadores del yate de lujo con capacidad para 10 invitados en cinco camarotes que se encontraba en Las Bahamas.

Brígido Muñoz ha sido detenido y presentado a las autoridades de Las Bahamas, donde se le negó llevar su caso en libertad y la próxima audiencia será el 20 de noviembre. Te contamos lo que sabemos hasta ahora como:

¿Quién es Brígido Muñoz?

Brígido Muñoz es un mexicano que trabajaba en el yate de lujo Far From It que se encontraba en Las Bahamas.

Es acusado del feminicidio de la joven sudafricana Paige Bell. Al momento de encontrar el cuerpo de la mujer el pasado 3 de julio, el mexicano estaba cerca.

También se le encontraron heridas que presumen pudo intentar suicidarse tras el feminicidio.

¿Qué edad tiene Brígido Muñoz?

Brígido Muñoz tiene 39 años, de acuerdo con lo publicado hasta ahora.

¿Quién es la esposa de Brígido Muñoz?

Se desconocen los vínculos familiares de Brígido Muñoz en México y si tiene familia.

En el caso, se indica que la asafata sudafricana Paige Bell, de 20 años, fue atacada y se le encontró un corte en la garganta y algunas heridas defensivas.

Paige Bell, joven sudafricana de 20 años, habría sido asesinada en un yate (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

¿Qué signo zodiacal es Brígido Muñoz?

Se desconoce ese dato, pero se sabe hasta ahora que Brígido Muñoz tiene 39 años de edad.

¿Cuántos hijos tiene Brígido Muñoz?

Se desconoce ese dato de la vida familiar de Brígido Muñoz.

¿Qué estudió Brígido Muñoz?

En medios de comunicación se ha señalado que Brígido Muñoz es ingeniero, aunque no se conoce el área ni la universidad en la que estudió.

Se desconoce cuándo empezó a trabajar en el yate de lujo en Las Bahamas.

¿En qué ha trabajado Brígido Muñoz?

Brígido Muñoz se encontraba trabajando en el cuarto de máquinas del yate que se encontraba en Las Bahamas.

El yate de lujo Far From It se encontraba frente al resort de lujo Harbour Island, ubicado en una isla a las fueras de la capital Nasáu.