¿Quién era Daniel Siad? Se trataba de un reclutador de modelos que era señalado por tener vínculos con Jeffrey Epstein que fue encontrado muerto dentro de su domicilio en Francia.

Las autoridades francesas informaron que el sujeto de 69 años de edad, fue encontrado sin vida por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo halló inconsciente en el suelo de la cocina.

Versiones preliminares establecen que Daniel Siad, quien también estaba bajo investigación por presunto abuso sexual, habría muerto debido a que sufrió un paro cardíaco.

Daniel Siad (Especial)

¿Quién era Daniel Siad?

Daniel Siad era un reconocido agente de modelos y cazatalentos de origen franco-argelino que se nacionalizó sueco y murió a los 69 años de edad.

Su nombre aparecía en miles de documentos desclasificados del caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, a quien estaba vinculado.

En los documentos se le identificaba como un explorador y reclutador de mujeres jóvenes para la red de Epstein, para quien trabajaba a través de la agencia What’s Up Management.

Las autoridades lo situaban como un facilitador clave en Europa, con base en París y Barcelona, donde captaba modelos a las que presentaba al magnate.

Daniel Siad fue encontrado muerto el lunes 20 de julio de 2026 en su domicilio de Colombes, al noroeste de París, y la fiscalía investiga las causas de su fallecimiento.

Daniel Siad fue hallado muerto; se le vinculaba con Jeffrey Epstein (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Qué edad tenía Daniel Siad?

De acuerdo con la información emitida por medios locales, el sujeto que era señalado por tener vínculos con Jeffrey Epstein murió a los 69 años de edad.

¿Daniel Siad estaba casado?

No existen registros públicos o información oficial que confirmen que Daniel Siad haya estado casado.

¿Qué signo zodiacal era Daniel Siad?

Dado que no existen informes públicos de su fecha exacta de nacimiento, no se cuenta con datos sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Daniel Siad?

Tampoco hay registros ni reportes judiciales en los que se señale o confirmen que Daniel Siad tuvo hijos.

¿Qué estudió Daniel Siad?

No hay datos verificados sobre los estudios formales de Daniel Siad, ya que los perfiles y documentos disponibles sobre su trayectoria no mencionan ninguna formación académica o universitaria.

Daniel Siad (Especial)

¿En qué trabajó Daniel Siad?

En cuanto a la experiencia laboral que desarrolló Daniel Siad, la información disponible establece que trabajó en diversos puestos como los siguientes:

Fotógrafo de moda: una de sus primeras actividades profesionales documentadas en la industria del modelaje

Cazatalentos o reclutador de modelos para la agencia “What’s Up Management” como scout, identificando y captando jóvenes modelos para la industria

Jefe de proyecto para World Fashion Channel, canal de televisión ruso dedicado al mundo de la moda

Consultor financiero: también se le ha identificado ejerciendo labores de asesoría en el ámbito financiero, aunque sin mayores detalles

Daniel Siad era señalado por vínculos con Epstein

Cabe estacar que Daniel Siad fue señalado por autoridades internacionales debido a que era reclutador de mujeres para la red de tráfico sexual encabezada por el financiero Jeffrey Epstein.

Al respecto, se ha revelado que el nombre de Daniel Siad aparece en miles documentos que han sido desclasificados por las autoridades de Estados Unidos.

Daniel Siad (Especial)

Por ello, la a justicia francesa recibió cinco denuncias contra Daniel Siad por violación y agresión sexual, las cuales fueron presentadas por mujeres que lo reconocieron por ser su atacante.

Tras las denuncias, el sujeto negó todas las acusaciones e incluso declaró que Jeffrey Epstein abusó de su confianza, pues agregó que nunca recibió quejas de las mujeres.