El gobernador de California, Gavin Newson, firmó la denominada Ley Jay Leno, una medida que tiene como objetivo proteger a los autos clásicos.

Ante la inquietud de diversos coleccionistas por las estrictas normas ambientales, Ley Jay Leno es la respuesta a una demanda de años por parte de propietarios que utilizan sus autos clásicos en exhibiciones o recorridos.

¿Qué es la Ley Jay Leno para autos clásicos? Esto firmó Gavin Newsom

Con la firma de la Ley Jay Leno, el gobernador Gavin Newsom flexibiliza las verificaciones de emisiones para los autos clásicos.

Tras la firma, la exención entrará en vigor de manera gradual el 1 de enero de 2028, ampliando la normativa previa que ya eximía a los vehículos fabricados antes de 1976, para amparar a los modelos construidos entre 1976 y 1985.

¿Qué es la Ley Jay Leno? Gavin Newsom firma una medida para proteger los autos clásicos (ELIZABETH RUÍZ / CUARTOSCURO / Elizabeth Ruiz)

No obstante, para calificar como auto clásico, el vehículo debe tener al menos 35 años de antigüedad y no utilizarse como medio de transporte diario. Es decir, quedará limitado su rodaje a:

Desfiles

Exposiciones

Eventos de beneficencia

Asimismo, la legislación establece dos formas para obtener la dispensa del programa Smog Check:

Contar con una póliza de seguro específica para vehículos de colección.

Acreditar un kilometraje inferior a las 1,000 millas (aproximadamente 1 mil 609 kilómetros) por año.

Esta iniciativa legislativa se complementa con un impulso a la cultura chicana y a las comunidades de “lowriders” de la región.

Además del proyecto promovido de manera conjunta por los senadores Dave Cortese y Shannon Grove, el gobernador promulgó la creación de una matrícula oficial conmemorativa cuya recaudación financiará programas juveniles y proyectos artísticos locales.

De este modo, el gobierno de California, en Estados Unidos, transforma la perspectiva sobre estos automóviles, transitando de una etapa de vigilancia policial hacia su consolidación como patrimonio cultural.