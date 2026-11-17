El papa León XIV abrió la posibilidad de visitar México y encendió las expectativas de los fieles católicos en el país, luego de asegurar que los mexicanos pueden soñar con recibirlo en territorio nacional.

Pueden soñar, pero no se despierten todavía. Papa León XIV

Al concluir su gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV dejó entrever que espera realizar un viaje a México en el futuro, aunque no ofreció una fecha concreta.

Papa León XIV envía mensaje a mexicanos sobre su posible visita a la Basílica de Guadalupe

A su regreso a Roma, el papa León XIV declaró a bordo del avión papal que es muy probable que realice una visita a México y a la Basílica de Guadalupe, aunque no dijo cuándo esto podría suceder.

Papa León XIV (Andrew Medichini / AP Photo/Andrew Medichini)

Al ser cuestionado directamente sobre su llegada a México, el pontífice señaló que los mexicanos podían mantener la esperanza de verlo en el país y pueden soñar con su visita, aunque pidió que “todavía no se despierten”.

Pese al entusiasmo generado por sus palabras, el líder de la Iglesia católica no confirmó cuándo podría concretarse su llegada a México ni adelantó detalles sobre una posible agenda de actividades.

Durante el mismo encuentro con los medios, fue cuestionado sobre la posibilidad de viajar a Estados Unidos y explicó que actualmente no tiene contemplada una visita a esa nación para 2027.

El único desplazamiento internacional que el papa León XIV mencionó para 2027 es su participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Corea del Sur del 3 al 8 de agosto.