La Fundación Princesa de Asturias ha revelado las declaraciones oficiales de Studio Ghibli tras recibir el Premio de Comunicación y Humanidades 2026, en donde expresan honor y gratitud por el reconocimiento.

Y es que cabe mencionar que el estudio japonés destaca su labor en capturar emociones cotidianas, aromas y luces en sus películas; ahora también se mostró conmovido por el apoyo constante del público español.

Studio Ghibli agradece reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Studio Ghibli fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, en donde el estudio japonés expresó su “honor y profunda gratitud” por el reconocimiento.

Studio Ghibli agradece el galardón del Premio Princesa de Asturias 2026 (@fpa / X)

En un comunicado oficial difundido por la Fundación Princesa de Asturias, el Studio Ghibli agradeció el premio que destaca su contribución a la animación mundial y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades.

“Nos sentimos profundamente conmovidos por el constante apoyo del público español a lo largo de los años” Studio Ghibli

Las películas de Studio Ghibli, creadas bajo la visión de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, son reconocidas por retratar una sensibilidad única.

Mismas que van desde ‘Mi vecino Totoro’ hasta ‘El chico y la garza’, sus historias han marcado a generaciones y consolidado a Ghibli como uno de los referentes más importantes del cine animado.

Studio Ghibli agradece el galardón del Premio Princesa de Asturias 2026 (@fpa / X)

Studio Ghibli agradece el galardón del Premio Princesa de Asturias 2026 (@fpa / X)

La Fundación Princesa de Asturias resaltó que Studio Ghibli ha sabido capturar la esencia humana a través de la animación tradicional, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y transmitiendo valores universales como el respeto por la naturaleza y la empatía.

Finalmente Studio Ghibli manifestó su ilusión por asistir a la ceremonia de entrega, que se celebrará en Oviedo en octubre de 2026, donde tendrán la oportunidad de reunirse con la Familia Real Española.

“Es un privilegio recibir un galardón tan estrechamente ligado a Su Alteza Real la Princesa de Asturias” Studio Ghibli

Studio Ghibli agradece el galardón del Premio Princesa de Asturias 2026 (@fpa / X)