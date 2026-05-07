El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

El fallo se dio a conocer esta semana. Se evaluaron 48 candidaturas procedentes de 20 países.

Miguel Falomir, director del Museo Prado y presidente del jurado, reconoció al estudio fundado por por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki.

El premio se entregará en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se llevará a cabo tentativamente el 23 de octubre en la ciudad española Oviedo.

El evento presidido por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, se desarrollará en el Teatro Campoamor.

¿Qué representa el Premio Princesa de Asturias que recibió Studio Ghibli?

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades reconoce trabajos que fomentan las ciencias humanas y la comunicación social en todas sus expresiones.

A Studio Ghibli se le otorga por “haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”.

Desde su creación, en 1985, las películas de Studio Ghibli destacan por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos, las cuales se crean desde un proceso artesanal.

Con dibujos hechos a mano, con acuarelas y pinturas acrílicas se han creado grandes historias como:

  • Tenkū no Shiro Laputa (El castillo en el cielo)
  • Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro)
  • Majo no Takkyūbin (Nicky, la aprendiz de bruja)
  • Porco Rosso
  • Mononoke-hime (La princesa Mononoke)
  • Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro)
El Viaje de Chihiro en Cinemex de Studio Ghibli
El Viaje de Chihiro (Studio Ghibli)

Su éxito se basa en su sensibilidad y en el reflejo valores humanistas como lo son: la tolerancia, la empatía, la amistad y el respeto por las personas y la naturaleza.

Especialistas concluyen que su influencia ha creado un puente cultural entre diversos países.