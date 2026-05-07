El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

El fallo se dio a conocer esta semana. Se evaluaron 48 candidaturas procedentes de 20 países.

Miguel Falomir, director del Museo Prado y presidente del jurado, reconoció al estudio fundado por por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki.

El premio se entregará en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se llevará a cabo tentativamente el 23 de octubre en la ciudad española Oviedo.

El evento presidido por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, se desarrollará en el Teatro Campoamor.

¿Qué representa el Premio Princesa de Asturias que recibió Studio Ghibli?

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades reconoce trabajos que fomentan las ciencias humanas y la comunicación social en todas sus expresiones.

A Studio Ghibli se le otorga por “haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”.

Desde su creación, en 1985, las películas de Studio Ghibli destacan por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos, las cuales se crean desde un proceso artesanal.

Con dibujos hechos a mano, con acuarelas y pinturas acrílicas se han creado grandes historias como:

Tenkū no Shiro Laputa (El castillo en el cielo)

Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro)

Majo no Takkyūbin (Nicky, la aprendiz de bruja)

Porco Rosso

Mononoke-hime (La princesa Mononoke)

Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro)

El Viaje de Chihiro (Studio Ghibli)

Su éxito se basa en su sensibilidad y en el reflejo valores humanistas como lo son: la tolerancia, la empatía, la amistad y el respeto por las personas y la naturaleza.

Especialistas concluyen que su influencia ha creado un puente cultural entre diversos países.