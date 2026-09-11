Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada adulto estadounidense, si los republicanos ganan -y mantienen- el Congreso en las elecciones intermedias el próximo martes 3 de noviembre.

Sin embargo, no dio detalles de la procedencia del dinero para el “dividendo Trump”, que pasaría de los mil millones de dólares y que buscaría obtener una preferencia que no tienen al momento.

El presidente de Estados Unidos hizo dichas declaraciones en una convención republicana en Dallas, Texas -actual estado republicano- al que asistió el pasado miércoles 9 de septiembre.

Donald Trump promete 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos ganan el Congreso

Desde Texas, Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada adulto estadounidense, pidiendo el voto para los republicanos, como si él mismo estuviera en la boleta de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Donald Trump argumentó que si los republicanos ganan el Congreso, los estadounidenses también ganan y por cada adulto recibirá 5 mil dólares, lo que llamó como el “dividendo Trump”, gracias .

En el evento republicano, el mandatario no especificó cómo se pagaría el “dividendo Trump”, sin embargo aseguró que es por el ingreso “sin precedente” en Estados Unidos que generan los aranceles.

Sin embargo, su propuesta debe ser aprobada por el Congreso, por lo que señaló, de ganar los demócratas, no aprobarían su propuesta, que necesita base presupuestaria.

Argumento que fue secundado por el vicepresidente JD Vance, quien agregó que si mantienen a los republicanos en el poder, permitirán que todos se beneficien con el “dividendo Trump”.

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El vicepresidente JD Vance explicó que lo dicho por Donald Trump sobre su dividendo sería para que con el apoyo de los republicanos continúen con los resultados que estaría dando su gobierno.

Asimismo, se refieren al sondeo más reciente de The Economist fue realizado la primera semana de septiembre, que mostraría una preferencia del 49% de los demócratas, contra el 38% de los republicanos.

No es la única encuesta que mantendría condiciones favorables para los demócratas, lo que podría derivar en que los republicanos pierdan la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.