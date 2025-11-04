La noche de hoy lunes 3 de noviembre de 2025, el gobierno de República Dominicana informó su decisión de posponer para 2026 la Cumbre de las Américas en medio de la tensión militar de Estados Unidos en la región del Caribe.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, esta determinación se tomó en consenso con los países que acudirían a la Cumbre, incluyendo a Estados Unidos.

Cumbre de las Américas: Hasta 2026 por tensión militar de Estados Unidos en el Caribe

Esto derivado de la actual presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, quien ha movilizado buques y numerosas tropas muy cerca de Venezuela.

El acuerdo, señalaron, se tomó en conjunto con los países integrantes, incluyendo a Estados Unidos, a quien señalaron como impulsor de este evento, así como con los representantes de diversas instituciones.

Entre ellas la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gobierno de República Dominicana aseguró que los recursos invertidos servirán para la reunión de 2026, así como para otros encuentros que organizará el país.

Estados Unidos agradece a República Dominicana aplazar la Cumbre de las Américas

A través de redes sociales, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, agradeció al gobierno de República Dominicana por aplazar la Cumbre de las Américas.

En su mensaje, Marco Rubio destacó su amistad con el presidente de dicho país, Luis Abinader, y reiteraron su apoyo a la decisión de posponer la cumbre regional.

En este sentido, señaló que continuarán la planeación del encuentro para 2026, a la espera de que esta sirva para fortalecer la seguridad en la región y fortalecer las alianzas entre países.