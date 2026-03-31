Orden judicial obliga a Trump a frenar obra en la Casa Blanca

Un juez federal ordenó detener temporalmente la construcción de un salón de baile en La Casa Blanca, proyecto promovido por Donald Trump que tendría un costo de 400 millones de dólares.

El juez federal de distrito Richard Leon, en Washington, concedió una solicitud de medida cautelar preliminar presentada por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica.

Juez ordena frenar salón de baile de Donald Trump en la Casa Blanca

Orden judicial obliga a Donald Trump detener la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y para la cual ya se había demolido el Ala Este.

Casa Blanca (Especial )

Esto luego de que la organización Nacional para la Preservación Histórica interpuso una demanda alegando que Donald Trump se había excedido en su autoridad al demoler la histórica ala este y comenzar la construcción sin la aprobación del Congreso

En su fallo, el juez federal señala que Donald Trump no tiene la autoridad, pues no es el propietario de la Casa Blanca.

“El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es su propietario!”, se lee en el escrito.

Tras la decisión del juez Richard Leon se mantiene en suspenso la construcción del salón de baile de 90.000 pies cuadrados.

La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y 1 000 invitados, empezó con un coste de unos 200 millones de dólares, pero ha ido hasta alrededor de 400 millones.

Donald Trump ha asegurado que el proyecto está financiado íntegramente por donantes privados, incluidas las de él.

La orden entrará en vigor en un plazo de 14 días, un plazo que otorga tiempo a la Administración Trump tiempo para apelar la decisión.

Esto es lo que se sabe sobre el salón de baile de Donald Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile durante el verano y para finales de octubre, Donald Trump ya había demolido el Ala Este.

Fue en diciembre que el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica demandó a Donald Trump y a varias agencias federales después de que la administración demoliera el ala este para la construcción del salón de baile.

El ala este de la Casa Blanca fue construida originalmente en 1902 y ampliada durante la presidencia de Franklin Roosevelt.

La organización sostiene que ni el presidente ni el Servicio de Parques Nacionales, que gestiona los terrenos de la Casa Blanca, tenían autoridad para derribar la estructura histórica sin la aprobación explícita del Congreso.

Destacan que el proyecto del salón de baile debe de ser aprobado, por lo que solicitaron una orden para suspender el proyecto hasta que este se someta a la revisión de organismos independientes.

Donald Trump ha defendido la construcción del salón de baile como una adición definitoria a la Casa Blanca y un símbolo duradero de su presidencia.

Según su administración, el salón de baile modernizará la infraestructura, reforzará la seguridad y aliviará la presión sobre la residencia ejecutiva, que a menudo recurre a estructuras temporales al aire libre para albergar grandes eventos.

El Departamento de Justicia ha justificado este proyecto señalando que se trata de una modificación permitida que moderniza los terrenos de la Casa Blanca.

La administración de Donald Trump argumentó que otros presidentes no necesitaron la aprobación del Congreso para proyectos de renovación de la Casa Blanca

Donald Trump señaló que la construcción del salón de baile incluía un componente de seguridad nacional que se suponía debía permanecer en secreto.