El presidente Donald Trump hizo oficial la salida de Estados Unidos como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y acá te contamos qué implica la orden que emitió.

¿Qué implica que Trump ordenó la salida de Estados Unidos de la OMS?

A un año de que el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría la OMS, el jueves 22 de enero se hizo oficial la salida del país como miembro de la organización internacional.

Lo anterior debido a que en enero de 2025, el mandatario firmó una orden ejecutiva para tales efectos, pero en apego al reglamento de la OMS, la salida se oficializa un año después y analistas ya han advertido por las implicaciones:

La pérdida inmediata de alrededor del 18% del presupuesto de la OMS, debido a que Estados Unidos era su principal financiador

Un déficit presupuestal que amenaza programas globales de vacunación, las acciones para el control de enfermedades y la respuesta ante emergencias sanitarias

La OMS se verá obligada a cubrir cuotas pendientes por unos 260 millones de dólares correspondientes a 2024 y 2025

Se advierte un debilitamiento de la vigilancia epidemiológica internacional y menor acceso de Estados Unidos a información crítica sobre los eventuales brotes

Retrasos en la coordinación entre autoridades sanitarias de todo el mundo ante emergencias como pandemias, desastres naturales o crisis humanitarias

Estados Unidos quedaría bajo un aislamiento científico ante la comunidad mundial

Estados Unidos perdería su liderazgo global en materia de salud pública

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Trump ordenó que Estados Unidos salga de la OMS debido a estos motivos

Durante su periodo de campaña presidencial y luego de alzarse con la victoria en las elecciones, Donald Trump adelantó que desde su primer día como presidente, ordenaría que Estados Unidos saliera de la OMS.

Lo anterior debido a que en diferentes oportunidades, el presidente señaló diversas deficiencias del organismo internacional que indicó, eran motivos suficientes para dejar de financiarla y entregarle recursos:

Mala gestión de la pandemia de COVID‑19, especialmente en sus orígenes en Wuhan, China

Fracaso en adoptar reformas urgentes que, según él, eran necesarias para modernizar y transparentar la organización

Falta de independencia ante a la influencia política de algunos Estados miembros, lo que asegura, debilita la credibilidad de la OMS

Exigencia de pagos “injustamente onerosos” a Estados Unidos, los cuales ha calificado de desproporcionados en comparación con otros países

Acusaciones de “estafa” por el manejo financiero y administrativo