Un grupo de obreros encontró oro valorado en 10 millones de dólares, oculto en las paredes del sótano de una casa en el este de Flandes, Bélgica.

El hallazgo de monedas y lingotes de oro se produjo mientras realizaban perforaciones en la propiedad para instalar nuevas tuberías de alcantarillado.

Sin embargo, todavía no está claro quién podría quedarse con el botín, ya que tanto el legítimo dueño, los obreros o la asociación dueña de la vivienda podrían reclamarlo.

Obreros descubren oro por 10 millones de dólares (Especial)

¿Quién se quedará con el oro encontrado en una casa en Bélgica?

Según la ley belga, el propietario legítimo tiene cinco años para reclamar el tesoro, aunque el fiscal local, que ya ha iniciado una investigación, señaló que aún se desconoce su identidad.

Actualmente, la propiedad es de CAW Oost-Vlaanderen, que ofrece servicios de asistencia social en Dendermonde, ciudad flamenca que cuenta con casi 50 mil habitantes.

Si nadie lo reclama, la ley belga dice que un tesoro escondido en la propiedad de otra persona debe repartirse entre quien lo encuentre y el dueño del lugar.

Sin embargo, ni los trabajadores ni el propietario recibirán parte del dinero si se confirma que el oro proviene de una actividad ilegal.

Obreros descubren oro por 10 millones de dólares (Especial)

Así fue la reacción de los obreros al descubrir el tesoro

En entrevista con medios, Kobe, un joven de 18 años que se encontraba trabajando como obrero, relató que sintió incredulidad al ver la cantidad de oro encontrada.

“Al principio pensé que eran monedas de 1 euro. Pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande”. Obrero

A pesar de la gran cantidad de oro, el grupo de obreros decidió informar a las autoridades, pues pensaron que quedárselo sería un robo y que era imposible ocultar algo así.