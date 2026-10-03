El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó que las elecciones 2027 se llevarán a cabo durante el mes de febrero y Nayib Bukele buscará seguir en el poder con un tercer mandato.

Lo anterior debido a que desde el mes de junio de 2026, Nayib Bukele ganó la contienda interna del partido Nuevas Ideas para postularse como su candidato a la presidencia de El Salvador.

Además de la participación del presidente que tiene la encomienda personal de concretar un tercer mandato, algunos otros partidos políticos ya definieron a sus precandidatos.

Nayib Bukele buscará tercer periodo presidencial en El Salvador (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Va Nayib Bukele por su tercer mandato en El Salvador en elecciones de 2027

El miércoles 30 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó a las elecciones generales para el 28 de febrero de 2027, proceso en el cual Nayib Bukele buscará su tercer mandato.

Nayib Bukele ha ratificado diversas reformas constitucionales como la eliminación de la prohibición de la reelección inmediata y la ampliación del periodo de gobierno a 6 años.

Asimismo, consolidó formalmente su intención de permanecer en el poder tras ganar el proceso interno de Nuevas Ideas, asegurando así la candidatura oficialista ante el órgano electoral del país.

Además, el presidente ha respaldado su continuidad argumentando la necesidad de consolidar su estrategia de seguridad y rechazando los señalamientos de sectores críticos por la acumulación del poder.

La jornada del 28 de febrero de 2027 unificará los comicios para la Presidencia, la Asamblea Legislativa y las municipalidades, abriendo además el voto electrónico para los salvadoreños en el exterior.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Cortesía)

Nayib Bukele enfrentará a diversos perfiles en las elecciones 2027

De cara a las elecciones 2027, los diversos partidos políticos con registro nacional en El Salvador ya han definido a varios de sus aspirantes a competir por la presidencia.

Hasta el momento, algunos de los contrincantes a los que Nayib Bukele hará frente en las urnas durante la contienda, son los siguientes: