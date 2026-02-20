Una mujer fue arrestada en el aeropuerto de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, luego de presuntamente abandonar a su perro y oponerse a la intervención policial.

De acuerdo con el reporte, al ser cuestionada por los agentes aseguró que el animal contaba con un dispositivo de rastreo, argumentando que con ello podría localizarlo posteriormente.

Mujer arrestada en Las Vegas por abandonar a su perro en el aeropuerto (Las Vegas Metropolitan Police Department)

Policía de Las Vegas arresta a mujer que abandonó a su perro en el aeropuerto tras no poder abordar juntos el avión

El Departamento de Policía de las Vegas detuvo a una mujer que amarró y abandonó a su perro en los mostrados del aeropuerto, luego de que le indicaran que no podía abordar el avión junto a su mascota.

Tras lo sucedido, el perro, que más tarde recibió el nombre de Jet Blue, quedó bajo resguardo de la organización Retriever Rescue of Las Vegas.

La agrupación informó que el perro permanece en cuidado temporal mientras se define su situación legal, así como el proceso de una posible adopción responsable.

Y es que cabe señalar que en el estado de Nevada, el maltrato animal está regulado por los Estatutos Revisados de Nevada y por ordenanzas municipales que refuerzan la protección de mascotas .

La normativa contempla sanciones severas que van desde multas económicas hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso de maltrato animal.

En esta ocasión, se espera que un juez imponga una multa a la mujer detenida, además de que perderá la tenencia de Jet Blue.

Usualmente las autoridades podrían clasificar estos hechos como delito menor, recibiendo castigos que pueden alcanzar seis meses de cárcel y multas de hasta mil dólares con servicio comunitario.