Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Catar, murió a los 74 años el pasado domingo 12 de julio.

El antiguo soberano Hamad bin Khalifa Al Thani es reconocido por su gestión en Catar de 1995 a 2013, cuando abdicó voluntariamente para que su hijo, el jeque Tamin, retomara el poder.

El mandato de Hamad bin Khalifa Al Thani permitió que Catar se volviera potencia del gas natural licuado y eso le ayudó a comprar acciones en empresas como Volkswagen y Barclays.

Muere Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Catar

El gobierno de Catar confirmó la muerte de Hamad bin Khalifa Al Thani a través de un comunicado y reconoció su trabajo dentro del país.

“Con los corazones firmes en la fe en la voluntad y el destino de Dios, el Diván del emir llora la desaparición de Su Alteza el emir padre, el jeque Hamad bin Jalifa al Thani. Que Dios le conceda su misericordia, una gran pérdida para la nación” Gobierno de Catar

Hamad bin Khalifa Al Thani (Especial )

Hamad bin Khalifa Al Thani derrocó a su padre, el jeque Jalifa, en un golpe de estado en 1995 en medio de una crisis en Catar.

Un año después de quedar al frente de Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani logró posicionar a su país como uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural.

La economía de Catar creció más de 20 veces durante el gobierno de Hamad bin Khalifa Al Thani.

Los proyectos de construcción aprobados por Hamad bin Khalifa Al Thani permitieron transformar a Doha, que actualmente es una ciudad cosmopolita.

Hamad bin Khalifa Al Thani fue uno de los principales impulsores para obtener el derecho a organizar el Mundial 2022.

Hamad bin Khalifa Al Thani transformó a Catar durante su legado

Tras sumir el poder de Catar en 1995, Hamad bin Khalifa Al Thani impulsó la económica, cultura y turismo del país.

Hamad bin Khalifa Al Thani también formó parte de la creación de la cadena de noticias Al Jazeera.

La nación se convirtió en un referente global, con influencia política desde el norte de Africa hasta Afganistan.