Elena Huelva ha muerto a los 20 años de edad. La influencer de Sevilla, España, se dio a conocer en redes sociales por compartir su pelea contra el cáncer.

Con el lema “mis ganas ganan”, Elena Huelva enfrentó el diagnóstico de sarcoma de Ewing , un tipo de cáncer que se forma en los huesos, cuando apenas tenía 16 años.

Elena Huelva (@elenahuelva02/Instagram)

Cuatro años después, la influencer murió no sin antes dejar claro que ella ya había ganado por todo su ímpetu, su sonrisa y el amor que recibió de parte de sus fans.

“Desde esta mañana, Elena Huelva baila y nos mira desde su estrella . Gracias por todo”, escribió su familia a través de redes sociales.

Elena Huelva (@elenahuelva02/Instagram)

Elena Huelva ya sabía que iba a morir, pero nunca dejó de tener esperanza

Apenas el pasado 3 de diciembre, Elena Huelva colgó un video en su perfil de Instagram comunicando que las cosas no iban nada bien para ella, pues además del cáncer , le habían encontrado una enfermedad en la tráquea .

“Quería dejar este video por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado”, escribió.

Elena Huelva (@elenahuelva02/Instagram)

El 31 de diciembre, Elena Huelva compartió: “A pesar de que este mes me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona, me quedo con un 2022 bonito... 2023 ojalá me sorprendas ”.

Y finalmente, todavía la mañana de este 3 de enero publicó: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”.

Último post de Elena Huelva (@elenahuelva02/Instagram)

El duro proceso de Elena Huelva

A partir del diagnóstico de cáncer, Elena Huelva comenzó a compartir en sus redes sociales desde las sesiones de quimioterapia hasta sus largas estancias en el hospital.

Asimismo, sus grandes momentos y también los diagnósticos más temidos, pero siempre con una sonrisa y siendo fiel a su lema: mis ganas, ganan.

Elena Huelva (@elenahuelva02/Instagram)

Y aunque el cáncer no frenó, Elena Huelva dio guerra hasta el final y en los últimos años disfrutó de conciertos de Aitana, a quien acompañó casi por toda España; o de Manuel Carrasco, que le dedicó en numerosas ocasiones “Mujer de las mil batallas”.

La visibilización que alcanzó tocó distintas puertas en pro de la investigación contra el cáncer, motivó a muchos otros pacientes e incluso publicó un libro.