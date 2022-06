Edy Smol festeja que va en camino de vencer al cáncer y agradeció a todas las personas que le han mostrado todo su apoyo desde que anunció que se encontraba luchando contra esta enfermedad.

El pasado mes de marzo, el famoso de 41 años de edad Edgar Smolensky Kirchner sorprendió a sus seguidores al revelar que desde hace poco más de tres meses sufre de cáncer de colon.

Edy Smol puntualizó que había tomado la decisión de no seguir ningún tratamiento y tratarlo a través de la herbolaria. Después de la controversia que generó, el ‘Gurú de la moda’ compartió cómo va sobrellevando su enfermedad.

Edy Smol (@edysmol_esoficial / Instagram)

Edy Smol agradecido con el apoyo que ha recibido en su camino para vencer al cáncer

A través de su cuenta de Instagram, Edy Smol compartió un video en donde se mostró desde una alberca para compartir que ya se encuentra “a la mitad del camino” para vencer el cáncer.

Edy Smol se mostró muy feliz de poder decir que afortunadamente se encuentra venciendo el cáncer, aunque todavía falta tiempo para poder decir que ya se encuentra libre.

En su video Edy Smol puntualizó que no ha peleado solo contra el cáncer, ya que sus seguidores siempre le han mostrado todo su apoyo, algo que le ha ayudado a seguir adelante.

“50% de reducción de tumores, 50% de aumento de masa muscular. Dijeron que el cáncer me vencería a mí y yo decidí vencer al cáncer. Todavía no lo hago, pero voy en la mitad del camino y estoy muy feliz, y lo quiero festejarlo con ustedes que tantas oraciones han hecho por mí” Edy Smol

Visiblemente emocionado por las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció que tenía cáncer de colon, Edy Smol destacó que no tiene duda que ha sido gracias a ese apoyo que continúa con vida.

“Todo lo que me mandan en esos miles y miles de mensajes, gracias por quererme y amarme tanto. Todas las demostraciones de cariño y de amor a donde voy, donde asomo la nariz, a donde me ponga hasta si voy en el auto...el amor que ustedes me brindan es hermoso y yo creo que es lo que me mantiene vivo, en una de esas yo creo que son ustedes y Diosito por supuesto” Edy Smol

Edy Smol se mostró positivo y confirmó que se mantiene muy activo trabajando en varios proyectos.

“Pero ya saben, ni en el peor de los momentos y en los mejores de los momentos siempre feliz, con vida positiva, alma positiva, con mucha luz, creativo, haciendo muchos proyectos , haciendo miles de cosas, nada me para, mientras esté vivo es una señal de que tenemos que seguir haciendo cosas bonitas” Edy Smol

Aunque aprendió a convivir con el cáncer, Edy Smol está listo para decirle adiós

Edy Smol acompañó su video con un texto que ha generado gran controversia, pues a pesar de las recomendaciones médicas el ‘Gurú de la moda’ prefirió seguir un tratamiento herbolario.

Pese a que no se recomienda usar este tipo de tratamientos pues su eficacia no está comprobada y puede afectar la salud de las personas, Edy Smol señaló que en su caso en particular si le ha funcionado.

“Un día el cáncer despertó y se le ocurrió que me podía vencer, otro día desperté yo y decidí que lo vencería yo a él, no cabe duda que estar lleno de amor, de luz, de paz emocional y mental logra lo que los químicos no pueden, mi gran amiga la madre naturaleza, por medio de la herbolaria” Edy Smol

Edy Smol puntualizó que todavía no puede festejar al cien por ciento pues es un proceso que debe de continuar.

“Ha hecho milagros conmigo, mi gran amigo Dios que decide día a día que aún no es tiempo de ir a pintar de colores el cielo” Edy Smol

En su mensaje Edy Smol puntualizó que en este tiempo ha aprendido a poder vivir con el cáncer, pero se encuentra listo para en un momento decirle adiós.

“Voy a la mitad de vencer a mi compadre el cáncer que tanto me ha enseñado, digo mi compadre porque aprendí a convivir con él sin reproches, decidí conocerlo, entenderlo y hacerle entender que estoy listo para decirle adiós día a día y mudarme con mi amiga la salud plena y total, estoy seguro que falta poco para soltar por completo al compadre cáncer y mudarme con mi amiga la salud” Edy Smol