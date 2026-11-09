El presunto atacante del tiroteo en Cracovia, Polonia, del pasado 7 de noviembre murió en un hospital, informó la policía regional de Pequeña Polonia.

Se trata del hombre identificado como el responsable del ataque que dejó como saldo 6 muertos y 16 heridos.

Sin embargo, las autoridades no compartieron la hora de la muerte ni las causas de ésta.

Cabe señalar que, de acuerdo con medios internacionales, el atacante habría matado a su familia previo al ataque dentro de su domicilio ubicado a más de 200 kilómetros del lugar del tiroteo.

Identifican a atacante del tiroteo en Cracovia; Micha Oksiski murió en un hospital

De acuerdo con las autoridades, Micha Oksiski, de 24 años de edad, murió en un hospital el pasado 9 de noviembre tras el tiroteo que perpetró en la Plaza Principal de Cracovia.

El atacante, señalado por tener “ideas ultraderechistas”, resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento que se desató con elementos de seguridad luego de que iniciara el tiroteo que dejó 6 muertos.

Micha Oksiski fue trasladado a un hospital tras resultar herido y fue sometido a varias cirugías; se mantenía en estado crítico antes de que se informara su muerte.

Por el ataque, la Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por el delito de terrorismo, señaló el ministro del Interior, Marcin Kierwinski ya que el atacante estaba “fascinado con ideologías de extrema derecha”.

Micha Oksiski habría matado a su familia previo al tiroteo

Por otra parte, las autoridades señalaron que, durante el registro de la vivienda de Micha Oksiski, se encontraron los cuerpos sin vida de sus familiares.

Durante el cateo de su domicilio, localizado en Ostrowiec Świętokrzyski, se encontraron tres cadáveres con heridas de bala; dos hombres y una mujer, quienes presuntamente serían sus padres y su hermana.