Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, se encuentra en medio de la polémica luego de que fue retirado su título tras ser acusada de racismo.

La organización Miss Finlandia anunció la destitución de Sarah Dzafce, pero quién es la modelo que perdió su título.

¿Quién es Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

Sarah Dzafce es una modelo que se ha destacado por su gran belleza física, la cual la llevó a convertirse en Miss Finlandia 2025.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia (@sarahdzafce / Instagram )

Nació en Oulu, Finlandia, cuenta con un origen multicultural: su madre es finlandesa y su padre proviene de Kosovo, un aspecto que fue ampliamente destacado cuando obtuvo el título de Miss Finlandia 2025.

A un mes de que se llevará a cabo Miss Universo 2025, Sarah Dzafce se encuentra en medio de la polémica tras ser acusada de racismo.

En medio de la polémica que generó una foto que compartió en sus redes sociales, se dio a conocer que Sarah Dzafce fue despojada de su título como Miss Finlandia 2025.

¿Cuántos años tiene Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

Sarah Dzafce nació el 9 de diciembre del 2002 por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia (@sarahdzafce / Instagram )

¿Quién es el esposo de Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

No hay información pública sobre si Sarah Dzafce se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

Sarah Dzafce es del signo zodiacal Saginario.

¿Cuántos hijos tiene Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

No hay información pública sobre si Sarah Dzafce tiene hijos.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia (@sarahdzafce / Instagram )

¿Qué estudió Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

Se desconocen los estudios de Sarah Dzafce.

¿En qué ha trabajado Sarah Dzafce, Miss Finlandia acusada de racismo?

Antes de incursionar en los certámenes de belleza, desarrolló una vida activa entre estudios, trabajos y participación en actividades sociales y culturales.

Sarah Dzafce se ha destacado como modelo en septiembre pasado se coronó como Miss Finlandia 2025, tras competir con otras nueve candidatas en Espoo.

Esto le dio oportunidad de representar a Filandia en Miss Universo 2025, el cual fue celebrado en Tailandia en noviembre.

Sarah Dzafce no quedó entre las 30 mejores del certamen.

Sarah Dzafce, Miss Finlandia (@sarahdzafce / Instagram )

Tras ser acusada de racismo, Sarah Dzafce perdió su título como Miss Finlandia

Sarah Dzafce se encuentra en medio de la polémica luego de que publicó una foto en la que se estiraba los ojos con los dedos para simular una forma rasgada.

La foto fue compartida con el mensaje: “Comiendo con un chino”.

Este acto fue interpretado como una burla racista hacia la comunidad asiática, provocando el descontento de miles de personas, quienes no dudaron en alzarse contra Miss Finlandia.

Y es que este gesto históricamente se ha asociado como una burla hacia las personas de origen asiático.

Tras la polémica generada, la organización de Miss Finlandia evaluó el caso durante varios días hasta que decidió quitarle el título.

La organización manifestó que la figura de una reina nacional implica responsabilidad pública y que el material divulgado no es compatible con los valores del certamen.

En medio de las críticas recibidas, Sarah Dzafce se vio obligada a disculparse por sus acciones y destacó que nunca fue su intención de burlarse de nadie.

“Quisiera disculparme especialmente con quienes se han visto personalmente afectados por esta situación. De ninguna manera fue mi intención” Sarah Dzafce

Sarah Dzafce sostuvo que el gesto estuvo relacionado con un dolor de cabeza y que el texto fue agregado por un amigo sin su autorización.

Luego de la polémica generada, Sarah Dzafce afirmó que comprendía la gravedad del error y aceptaba la sanción, aunque insistió en que se trató de un acto “malinterpretado”

El título de Miss Filandia pasó a la segunda clasificada, Tara Lethoten.