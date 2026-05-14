El gobierno de México anunció la suspensión de importaciones porcinas procedentes de Estados Unidos, luego de confirmarse brotes de la enfermedad de Aujeszky en granjas comerciales estadounidenses.

La restricción federal temporal aplica para cerdos vivos, semen porcino, vísceras, tejidos y materia prima utilizada en alimentos para mascotas, aunque excluye cortes de carne de cerdo.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria bloqueó además el acceso estadounidense al sistema digital zoosanitario para impedir el ingreso de productos restringidos al país.

Brote de Aujeszky genera alerta en industria porcina internacional

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el brote el pasado 30 de abril, tras detectar resultados positivos en pruebas realizadas a reproductores porcinos en Iowa.

De manera paralela, autoridades estadounidenses reportaron casos positivos en sementales ubicados en Texas, situación que provocó preocupación entre productores y autoridades sanitarias de ambos países.

Puercos (Unsplash)

Las granjas comerciales estadounidenses habían sido declaradas libres del virus desde 2004, mientras México mantenía el reconocimiento sanitario tras erradicar la enfermedad oficialmente en 2015.

Como medida preventiva, las autoridades sanitarias estadounidenses ordenaron sacrificar toda la población porcina de la granja afectada en Iowa para contener posibles nuevos contagios.

La enfermedad de Aujeszky, conocida también como pseudorrabia, afecta principalmente a cerdos, aunque puede presentarse en bovinos, caballos, aves e incluso seres humanos excepcionalmente.

México representa actualmente el principal destino de exportación para la industria porcina estadounidense, especialmente en cerdos vivos y productos derivados destinados al mercado agroalimentario nacional.

Durante el año pasado ingresaron al país 57 mil 270 cabezas porcinas estadounidenses, equivalentes al 57.8% de las exportaciones anuales de cerdos vivos de Estados Unidos.