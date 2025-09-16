El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mandó un mensaje con motivo de la Independencia de México: “Trabajamos juntos como socios soberanos”.

El mensaje de Marco Rubio fue compartido por la embajada de Estados Unidos en México, que aprovechó las Fiestas Patrias para promocionar la aplicación CBP Home entre los mexicanos de su territorio.

Ambos temas fueron abordados por la presidenta Claudia Sheinbaum en estas Fiestas Patrias, ya que los migrantes formaron parte de su arenga, mientras que en el Desfile Militar rechazó la injerencia de fuerzas extranjeras.

Marco Rubio manda mensaje por Independencia de México: “Trabajamos juntos como socios soberanos”

La embajada de Estados Unidos compartió en sus redes sociales el mensaje de Marco Rubio por el “Día Nacional de México” y el aniversario de Independencia 215, a nombre de Estados Unidos.

Asimismo, Marco Rubio aseveró en su mensaje que México y Estados Unidos siguen “trabajando juntos como socios soberanos” para abordar los desafíos compartidos.

Como la lucha contra el crimen transnacional y detener la migración ilegal para asegurar la frontera de México y Estados Unidos y fortalecer la seguridad regional.

Por lo mismo, Marco Rubio afirmó que se suman a la conmemoración de la Independencia de México, reafirmando su compromiso de construir una asociación más fuerte para los años venideros.

Estados Unidos manda mensaje a México por su Independencia

Ya que la relación México y Estados Unidos es vital, con la alianza comercial más grande en todo el mundo que apoya la prosperidad en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos insta a México a reforzar combate al narcotráfico durante festejos de Independencia

Durante los festejos por la Independencia de México, la felicitación de Marco Rubio no fue el único mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que también instó a reforzar el combate al narcotráfico.

Si bien Estados Unidos reconoció las acciones emprendidas por México hasta el momento, el Departamento de Estado enfatizó que “espera ver esfuerzos adicionales” contra los líderes criminales.

Igualmente la noche del Grito de Independencia, la embajada de Estados Unidos instó a los mexicanos a lograr sus sueños “junto a los suyos” y auto deportarse.