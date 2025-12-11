Se confirmó que Luis Arce, expresidente de Bolivia, fue detenido por corrupción; aquí los detalles.

Este miércoles 10 de diciembre se dio a conocer que Luis Arce, quien fuera presidente de 2020 a 2025, ha sido detenido por las autoridades.

Detienen por corrupción a Luis Arce, expresidente de Bolivia

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que Luis Arce fue detenido y trasladado a celdas policiales en La Paz.

El expresidente de Bolivia sería investigado por presunta corrupción.

Luis Arce, expresidente de Bolivia (Luis Arce vía Instagram)

María Nela Prada llegó a las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, y ahí relató cómo fue detenido Luis Arce:

“Él estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento." María Nela Prada, exministra de la Presidencia

De acuerdo Nela Prada, Luis Arce no se le notificó, ni tampoco se le llamó para que se presentará a declarar.

Únicamente, el ex mandatario boliviano fue trasladado por las autoridades.

En ese sentido, la exministra mencionó que se cometió un abuso por completo en la detención de Luis Arce.

Luis Arce, expresidente de Bolivia (Luis Arce vía Instagram)

Luis Arce, expresidente de Bolivia, habría sido detenido por corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena

Medio locales indican que Luis Arce habría sido detenido por corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena.

Todo esto cuando el expresidente de Bolivia tenía el puesto de ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el gobierno de Evo Morales.

Además de los señalamientos por corrupción, Luis Arce cuenta con una causa abierta por una exfuncionaria.

Ella acusa a Luis Arce de haberla embarazado y abandonado. No obstante, no se ha establecido por cuál caso ha sido detenido Luis Arce.

María Nela Prada puntualizó que si la investigación contra Arce es por el caso del Fondo Indígena, el expresidente ya presentó “todos los descargos” correspondientes cuando era ministro.

Además mencionó a los medios que a Luis Arce le correspondería un juicio de responsabilidades como expresidente.

En ese sentido la ley vigente desde diciembre 2020 en Bolivia es clara: las exautoridades tiene que permanecer en el país al menos 3 meses tras terminar su mandato.

La intención es que los funcionarios rindan con los informes correspondientes y se evite la impunidad ante posibles actos de corrupción.

Luis Arce, expresidente de Bolivia (Luis Arce vía Instagram)



