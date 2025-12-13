Se dio a conocer que Luis Arce, expresidente de Bolivia, está bajo prisión preventiva por un caso de corrupción.

Luis Arce compareció este viernes 12 de diciembre ante un juez para continuar la acusación de corrupción que hay contra él.

Un juez determinó poner bajo prisión preventiva por cinco meses a Luis Arce, expresidente de Bolivia.

Arce es investigado por presunto desvío de capitales del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales.

De acuerdo con el Ministerio Público, Arce resultó imputado por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.

El expresidente habría autorizado recursos para el Fondioc en proyectos que no fueron ejecutados o que se llevaron a cabo de forma parcial.

Fue el juez Mario Elmer Laura quien accedió a la petición de la Fiscalía, cuyo alegato era un posible riesgo de fuga y obstrucción de la investigación.

Por ello, se pidió que el expresidente de Bolivia fuera encarcelado en el centro de reinserción de Qalauma.

No obstante, Elmer Laura determinó que Luis Arce sea enviado a San Pedro en La Paz, Bolivia.

Luis Arce, expresidente de Bolivia, dice que es inocente por caso de corrupción en su contra

Durante su primera audiencia ante el juez, Luis Arce expresó que es inocente y mencionó que su detención fue “ilegal”.

Arce indicó que el caso de corrupción en su contra tiene que ver con un trasfondo político.

El expresidente de Bolivia está bajo arresto en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por lo que su audiencia fue virtual.

Señalando que como ministro nunca fue parte de reuniones del directorio del Fondioc.

Por su parte, la defensa de Luis Arce solicitó la libertad “pura y simple” del expresidente de Bolivia.

Argumentando que el político se comprometía a presentarse a cualquier acto de investigación fiscal.

Otro elemento para pedir la libertad de Luis Arce fue el presunto padecimiento de un cáncer.

No obstante el juez mencionó que no se presentaron los certificados médicos actualizados sobre el estado de salud de Luis Arce.