¿Dónde ver Dexter: Original Sin en México? La nueva serie ha revelado su primer trailer, trayendo de vuelta al asesino serial en una precuela.

A través de redes sociales se ha revelado el nuevo trailer de Dexter: Original Sin, la precuela del famoso asesino serial.

Además, se dio a conocer en dónde podrás disfrutar de Dexter: Original Sin, así como su fecha de estreno.

¿Dónde ver Dexter: Original Sin? Te decimos

No cabe duda que Dexter fue una de las series favoritas de muchos desde que se emitió en 2006 y, a través de 8 temporadas muchos simpatizaron con el asesino serial.

En 2013 se emitió su último episodio y ahora, a 11 años de su final se revela una serie precuela llamada Dexter: Original Sin.

El primer tráiler estrenado de Dexter: Original Sin se puede ver al padre de Dexter enseñándole a controlar su impulso homicida.

Sin embargo, en esta ocasión no veremos a Michael C. Hall como Dexter, solamente como la voz en off; en cambio será Pàtrick Gibson el encargado de dar vida a un joven Dexter.

Dexter: Original Sin podrá verse a través de Paramount+, y también a través Amazon Prime Video con una suscripción extra.

Dexter: Original Sin (Paramount+)

¿Cuándo se estrena Dexter: Original Sin, la precuela del asesino serial?

El primer tráiler de Dexter: Original Sin ya se estrenó en redes sociales, desatando la emoción entre los fans de este asesino serial.

Dexter: Original Sin se emitirá a través de Paramount+ y Amazon Prime Video; este último con un costo adicional a la suscripción Prime.

Pero, ¿cuándo se estrena Dexter: Original Sin, la precuela del asesino serial que enamoró a todos desde 2006?

Tal y como se revela en su primer tráiler, la serie precuela de Dexter: Original Sin estará disponible a partir del próximo 13 de diciembre.

La primera temporada de esta serie precuela del asesino en serie, Dexter: Original Sin, constará de 10 capítulos.