Luca Scalisi, ex director financiero de Del Records, una de las disqueras más importantes de música regional mexicana, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

Esto por conspiración para realizar transacciones con bienes de narcotraficantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a pesar de enfrentar hasta 10 años de prisión, fue sentenciado a solo 8 meses.

Luca Scalisi llega a acuerdo que reduce drásticamente su pena

Tal y como revela la periodista Laura Sánchez Ley , Luca Scalisi, un empresario italiano de 59 años, quien previamente trabajó en finanzas para el rapero Eminem, gestionó fondos relacionados con conciertos organizados a través del promotor Jesús Pérez Alvear.

Este fue sancionado por Estados Unidos desde 2018 por lavar dinero para el CJNG y Los Cuinis, y se sabe que Scalisi fue el último de los implicados en ser sentenciado en el caso Del Entertainment.

El 24 de abril de 2025, Scalisi firmó el acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, Estados Unidos aceptando un cargo de conspiración a cambio de que se desestimaran 13 de los 14 cargos originales.

Luca Scalisi Del Records logra acuerdo con Estados Unidos (@LauraSanchezLey / X)

Luca Scalisi llega a acuerdo por lavado ligado al CJNG y recibe 8 meses de prisión

Además, también en el acuerdo de Scalisi con Estados Unidos, estaba que se recomendara una reducción significativa en su sentencia.

Ante esto, el pasado 8 de abril de 2026, un juez federal en Los Ángeles lo condenó a 8 meses de prisión y una multa de 15 mil dólares, es decir 257 mil 713 pesos.

Scalisi, quien llegó a manejar aspectos financieros de streaming y licencias en Del Records, evitó así el máximo rigor de la justicia estadounidense por operaciones ligadas al lavado de dinero del CJNG.

Luca Scalisi Del Records logra acuerdo con Estados Unidos

En una carta enviada a la jueza antes de la sentencia, Scalisi expresó vergüenza y aceptó plena responsabilidad, detallando su trayectoria intachable: nacido en Roma, educado en escuelas del Vaticano, emigrado a Estados Unidos.

Mantuvo estudios en Beverly Hills y USC, y una carrera en capital de riesgo, bienes raíces y la industria del entretenimiento antes de unirse a Del Records en 2014.

El caso surgió por los negocios de Del Records y Del Entertainment con Pérez Alvear, a pesar de conocer sus nexos con el cártel.

Luca Scalisi Del Records logra acuerdo con Estados Unidos (@LauraSanchezLey / X)

Ángel del Villar, fundador y CEO de la disquera, fue sentenciado a 4 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares (34 millones 361 mil 800 pesos) tras ser declarado culpable por un jurado.

El cantante Gerardo Ortiz fungió como testigo clave, afirmando que fue engañado respecto a los eventos organizados con el promotor sancionado.