Luigi Mangione se declaró culpable ante un tribunal federal en Manhattan por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

Durante la audiencia, Luigi Mangione admitió haber disparado contra Brian Thompson tras planificar el ataque bajo una identidad falsa, motivado por su descontento con el sistema de salud estadounidense.

“En la mañana del 4 de diciembre de 2024, le disparé al señor Thompson en Manhattan, y murió” Luigi Mangione

Aunque esta confesión le evita un juicio federal, Mangione aún enfrenta un proceso estatal separado en Nueva York, Estados Unidos donde sus abogados planean utilizar argumentos de doble incriminación para desestimar los cargos locales.

Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes 14 de agosto de 2026 ante un tribunal federal de Manhattan por cargos relacionados con el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

Luigi Mangione (Especial)

Se declaró culpable de dos cargos federales de acoso interestatal con resultado de muerte. También reconoció que sabía que sus acciones eran ilegales.

“Sabía que lo que hacía era ilegal” Luigi Mangione

Cabe destacar que inicialmente enfrentaba cargos por asesinato que podrían haber resultado en la pena de muerte, pero estos fueron desestimados previamente por cuestiones técnicas.

Luigi Mangione relató que utilizó una impresora 3D para fabricar el arma y el silenciador.

Además, confesó que se hizo pasar por un inversor potencial para obtener información sobre la ubicación de la conferencia anual de UnitedHealthcare y así poder rastrear a Thompson.

“En noviembre de 2024 viajé desde fuera del estado de Nueva York a Manhattan. Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de 15 mil millones de dólares en activos y solicitando información sobre la conferencia. A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora” Luigi Mangione

Luigi Mangione explicó ante el tribunal que su motivación surgió de su profunda frustración con el sistema de salud estadounidense tras años de sufrir dolor severo por una lesión en la espalda.

Sus abogados indicaron que él sentía que el sistema le había fallado y “arruinado la vida”. En el momento de su arresto, se le encontró un manifiesto que criticaba la codicia corporativa y las prácticas de las aseguradoras médicas.

¿Qué pasará con la situación legal de Luigi Mangione, tras declararse culpable por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?

La jueza Margaret M. Garnett fijó la lectura de la sentencia para el 18 de diciembre de 2026.

Aunque la fiscalía sugiere una condena de entre 24 y 30 años, los delitos conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

En el sistema federal no existe la libertad condicional, por lo que deberá cumplir al menos el 85% de su condena.

A pesar de esta declaración federal, Mangione aún enfrenta un juicio estatal por asesinato en segundo grado programado para el 8 de septiembre.

Su defensa planea utilizar la ley de “doble incriminación” para intentar desestimar los cargos estatales, argumentando que no puede ser juzgado dos veces por la misma conducta, aunque los fiscales estatales planean impugnar este argumento.

El caso ha generado una gran atención mediática, convirtiendo a Mangione en una figura de apoyo para sectores que critican los altos costos y las prácticas de las aseguradoras de salud en Estados Unidos.