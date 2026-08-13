Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en 2024, podría declararse culpable este viernes ante un tribunal federal de Manhattan.

No obstante, el acusado aún enfrenta un proceso estatal por asesinato en Nueva York, Estados Unidos, cuya selección de jurado está programada para el próximo mes.

La defensa de Mangione busca utilizar este acuerdo federal para solicitar la desestimación de los cargos estatales bajo leyes de doble enjuiciamiento, argumentando que no debe ser juzgado dos veces por el mismo acto.

Luigi Mangione se declararía culpable por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, podría declararse culpable este viernes en su caso federal principalmente por una estrategia legal para evitar ser procesado en el juicio estatal por asesinato.

Luigi Mangione (Especial)

La razón principal es que sus abogados planean utilizar la declaración de culpabilidad en el tribunal federal para solicitar la desestimación de los cargos en el caso estatal.

Argumentan que procesarlo en ambos niveles violaría las leyes de “doble incriminación”, ya que ambos casos se derivan de la misma conducta.

Expertos legales señalan que el estado de Nueva York tiene leyes contra el doble enjuiciamiento más estrictas que las federales.

Si Mangione llega a un acuerdo en el caso federal, la ley de Nueva York podría impedir una fiscalización estatal posterior por el mismo acto.

El cambio de declaración se produce menos de un mes antes de que inicie la selección del jurado para su juicio estatal por asesinato, prevista para el 8 de septiembre.

Una declaración federal podría generar una serie de mociones para detener o cancelar este proceso estatal.

Las negociaciones siguen en curso y Luigi Mangione podría revertir su decisión incluso durante la audiencia de este viernes.

Además, los fiscales estatales de Manhattan podrían argumentar que sus cargos de asesinato en segundo grado son lo suficientemente distintos de los cargos federales de acoso como para justificar que el juicio estatal proceda de todos modos.

Esto es lo que se sabe sobre el caso de Luigi Mangione

El caso de Luigi Mangione, un joven de 28 años graduado de la Ivy League, ha captado la atención internacional tras el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en diciembre de 2024.

Luigi Mangione es acusado de disparar fatalmente a Thompson frente al Hotel Hilton en el centro de Manhattan el 2 de diciembre de 2024, poco antes de una conferencia de inversionistas de la aseguradora.

Tras una búsqueda que duró varios días en varios estados, fue arrestado en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania.

En su mochila se encontró una pistola y un cuaderno que contenía planes detallados para el ataque y un “manifiesto” criticando los altos costos y la codicia del sistema de salud estadounidense.

Aunque inicialmente se enfrentó a cargos de asesinato y terrorismo a nivel federal fueron desestimados, actualmente enfrenta dos cargos por acoso que resultó en muerte y posesión de armas. Estos delitos federales de acoso también conllevan una posible pena de cadena perpetua.

En enero, una jueza federal bloqueó la posibilidad de que el Departamento de Justicia solicitara la pena de muerte en este caso.

Al eliminarse esta amenaza máxima, la defensa ha mantenido conversaciones frecuentes con los fiscales federales para alcanzar un acuerdo.