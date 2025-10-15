Helena Moreno, la nueva alcaldesa de Nueva Orleans, es veracruzana y hace historia en las elecciones de la ciudad de Luisiana, Estados Unidos.

La mexicana ganó en las elecciones locales del pasado 11 de octubre al obtener el 55% de los votos, superando por 33 puntos al senador estatal Royce Duplessis.

Helena Moreno gana alcaldía de Nueva Orleans y promete soluciones para la desigualdad

En el estado de Luisiana se maneja un sistema electoral en el que suele haber dos rondas de votaciones para definir a un ganador.

Pero, ante la amplia mayoría de Helena Moreno, la veracruzana evitó dar una segunda vuelta en el proceso electoral de Nueva Orleans.

Tras su victoria, Helena Moreno dedicó unas palabras, enfatizando su compromiso por combatir la corrupción, la desigualdad y los desastres naturales.

La veracruzana llega al cargo en medio de una crisis económica y social que ha azotado a la ciudad de Nueva Orleans durante los últimos años.

Empezando por los daños ocasionados por los huracanes Katrina e Ida, de 2005 y 2021, que continúan hasta la fecha.

Esta doble crisis se vio agravada tras el paso de la pandemia por Covid-19, siendo que estos eventos tuvieron efectos en la economía de los ciudadanos.

Ya que se vivió un fuerte encarecimiento en materia de vivienda y seguros.

Nueva Orleans no solo ha sido víctima de desastres y múltiples crisis.

En enero de 2025, la ciudad fue testigo de un ataque en la calle Bourbon que dejó 14 muertos en las celebraciones por el año nuevo.

Helena Moreno hace historia en Nueva Orleans tras ser elegida alcaldesa

Será hasta el próximo 1 de enero de 2026 cuando Helena Moreno, originaria de Xalapa, Veracruz, asuma su nuevo cargo en Nueva Orleans.

El pasado 11 de octubre fue un día histórico tras la elecciones locales de la ciudad.

En mayo de 2018, LaToya Cantrrell, del partido Demócrata, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en Nueva Orleans.

Ahora, con el triunfo de Helena Moreno, la veracruzana no solo se convierte en la segunda mujer en ejercer como alcaldesa, sino también en la primera latina en ser elegida.