La mexicana Helena Moreno se convirtió oficialmente en la primera mujer latina en ser alcaldesa de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos.

Helena Moreno obtuvo más del 50% de los votos, por lo que debido a su gran mayoría fue declarada ganadora de la elección local sin la necesidad de una segunda vuelta.

¿Quién es Helena Moreno?

Helena Moreno es una mujer mexicana, originaria de Xalapa, Veracruz, y quien desde los 8 años vive en Estados Unidos.

Migró junto a sus padres al estado de Texas, en donde vivió hasta terminar la universidad.

Helena Moreno, la mexicana y primera latina en ser alcaldesa de Nueva Orleans (Helena Moreno / FB)

Posteriormente se mudó a Nueva Orleans por una oferta de trabajo, acumulando más de 20 años viviendo en dicha localidad.

¿Qué edad tiene Helena Moreno?

Helena Moreno nació el 30 de septiembre de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Helena Moreno?

Helena Moreno se encuentra casada con el empresario estadounidense Chris Meeks.

¿Cuántos hijos tiene Helena Moreno?

Se desconoce si Helena Moreno tiene hijos, toda vez que no comparte información de su vida personal.

¿Qué estudió Helena Moreno?

Helena Moreno estudió la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Metodista del Sur de Dallas.

¿En qué ha trabajado Helena Moreno?

Tras graduarse de la Universidad, Helena Moreno obtuvo empleo como reportera en un par de medios de comunicación:

WTOC-TV en Savannah, Georgia

WDSU-TV en Nueva Orleans

No obstante, en 2008 abandonó su carrera como periodista con el objetivo de dedicarse a la política. Desde entonces ha ocupado cargos como:

Miembro de la Cámara de Representantes de Luisiana por el Distrito 93

Integrante del Concejo Municipal de Nueva Orleans

Helena Moreno: la mexicana y primera latina en ser alcaldesa de Nueva Orleans

Helena Moreno, originaria de Veracruz, México, se convirtió en la segunda mujer y primera latina en ser electa como alcaldesa de Nueva Orleans.

La mexicana resultó ganadora de las elecciones locales que se celebraron el sábado 11 de octubre tras obtener el 55% de los votos, superando por 33 puntos al senador estatal Royce Duplessis.

Debido a que obtuvo más del 50% de los votos, el estado de Luisiana determinó que no se necesitaba de la segunda vuelta para determinar un ganador.

Tras resultar electa, Helena Moreno refrendó su compromiso por combatir la corrupción, la desigualdad y los desastres naturales, toda vez que su predecesora fue destituida en medio de escándalos por manejos irregulares del presupuesto público.