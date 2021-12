La Unión Europea estará pendiente de la reforma energética de AMLO

La Unión Europea estará pendiente de que la reforma energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considere a las empresas europeas que invirtieron en energías renovables.

De acuerdo con Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México insistirán para que la reforma eléctrica de AMLO priorice la descarbonización en la generación de energía en México.

Además, de que se tome en cuenta la necesidad de preservar las inversiones de las empresas europeas en la generación de energías renovables.

“Seguiremos insistiendo para que la reforma constitucional actualmente en discusión tome plenamente en cuenta la necesidad de preservar esas inversiones y la de priorizar la descarbonización de la generación eléctrica en México como en el resto del mundo” Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México

Mignot aseguró que la reunión que se sostuvo con AMLO la mañana del 2 de diciembre fue por iniciativa de la Unión Europea para retomar el diálogo y la cooperación entre las regiones.

¿Por qué la Unión Europea quiere vigilar la reforma energética de AMLO?

El embajador Gautier Mignot aclaró que la intención de la Unión Europea no es decirle a México que no haga ninguna reforma ya que “eso no nos corresponde a nosotros”.

Sin embargo, señaló que esperan que tomen en cuenta 2 cosas:

Las empresas que han invertido de buena fe, sin ningún problema jurídico o condena en energías renovables

Las empresas que están contando con esas energías renovables para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones

El embajador aseguró que las empresas europeas que han invertido en México generan empleos y apoyan con una mejor protección al medio ambiente.

“Hay unas empresas que dicen: si no puedo cumplir esos objetivos que son objetivos mundiales, pues me tendré que ir de México” Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México

(ERIC PIERMONT / AFP)

El embajador llamó además a que se otorgue seguridad jurídica para todas aquellas empresas privadas que podrían quedar desamparadas con la aprobación a la reforma eléctrica.

Asimismo, aclaró que México debe tomar en cuenta los acuerdos a los que se comprometió como país de elevar la participación de energías renovables.

Por lo que señaló que es importante que la reforma energética vaya en el sentido de la transición energética.

Mignot también aseguró que la transición es un objetivo de aplicación inmediata y no a largo plazo, porque la crisis climática

“No es una crisis para dentro de 50 años, es una crisis para hoy” Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México

Unión Europea genera miles de trabajos en México: embajador

El embajador de la Unión Europea en México recordó que son el segundo lugar en inversión extranjera del país.

Además, aseguró que la inversión ha generado miles de empleos para los mexicanos, así como ingresos fiscales; además de ser de las más respetuosas con el medio ambiente.

“(Este) es el caso particular de nuestras empresas que invirtieron en la generación de energías renovables o que las usan para lograr sus objetivos de consumo sostenible y de reducción de emisiones” Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México

Gautier Mignot aseguró que para la Unión Europea México sigue siendo “un socio estratégico” tanto a nivel bilateral como regional y multilateral.