La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó por el deshielo sin precedentes de los glaciares.

El 11 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Montañas y la FAO aprovechó el momento para concientizar sobre el deshielo de los glaciares y la importancia de preservar ecosistemas montañosos.

FAO advierte sobre el alarmante deshielo de los glaciares

La FAO tuvo un evento en si sede en Roma desde donde alertó sobre el deshielo sin precedentes de los glaciares.

El organismo destacó que los glaciares son importantes para el agua, los alimentos y los medios de vida.

Glaciar Mendenhall en Alaska (University of Alaska Southeast)

Sin embargo, los glaciares se están derritiendo a un ritmo alarmante y esto pone en peligro a las comunidades montañosas, así como a las zonas bajas por:

Escasez de agua

Desastres naturales

Inseguridad alimentaria

La FAO menciona que las comunidades que habitan las montañas han aprendido a preservar los frágiles ecosistemas montañosos.

FAO apoya la construcción de glaciares artificiales en Kirguistán

Además de destacar el trabajo de las comunidades para preservar las zonas montañosas, la FAO respaldó la construcción de glaciares artificiales.

La FAO mencionó que los glaciares artificiales de Kirguistán han permitido almacenar 1.5 millones de metros cúbicos de hielo, suficiente para el riego de cultivos.

Los glaciares artificiales de Kirguistán son reservas de hielo innovadoras creadas por pobladores de las montañas de Tian Shan para combatir la escasez de agua.

Almacenan agua de arroyos en invierno para el riego agrícola y el pastoreo; este proyecto se concretó con apoyo de la FAO.

Además, la FAO reveló que trabajan en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para instalar sensores en un glaciar de Bolivia y monitorear la acumulación y derretimiento de nieve.