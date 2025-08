Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, destacó que el presidente Donald Trump y su gobierno han puesto a los cárteles del narcotráfico a la defensiva; esto dijo.

A través de redes sociales, Kristi Noem celebró este viernes 1 de agosto que el gobierno de Estados Unidos está recuperando la frontera gracias a la estrategia de seguridad del presidente Donald Trump.

Respecto al tema del narcotráfico, otros funcionarios como Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y Tom Homan, zar fronterizo, también han aplaudido a Donald Trump.

Kristi Noem aseguró que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha logrado tener “la frontera más segura que jamás ha existido” debido a las políticas de seguridad que se han implementado.

De acuerdo con la secretaria Kristi Noem, el gobierno de Estados Unidos ha puesto a los cárteles del narcotráfico a la defensiva ya que Donald Trump no solo manejó la crisis, sino que la eliminó por completo.

“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido. El presidente Donald Trump no solo manejó la crisis, la borró. No más excusas. No más liberaciones. Pusimos a los cárteles a la defensiva y recuperamos nuestra frontera”.

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos