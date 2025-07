El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, insistió que el gobierno de Donald Trump eliminará a los cárteles mexicanos.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Tom Homan contrastó el trabajo que se realiza con Donald Trump con lo hecho en el periodo de Joe Biden y aseguró que con el demócrata los cárteles mexicanos ganaron más que nunca traficando personas y drogas en la frontera.

Homan aseguró que los cárteles del narcotráfico están teniendo pérdidas económicas considerables por el incremento en la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos.

Con el presidente Donald Trump, con todos su esfuerzo y liderazgo, vamos a borrar a los cárteles de la faz de la Tierra" Tom Homan. Zar de la frontera de Estados Unidos

El zar de la frontera de Estados Unidos dice que Donald Trump está logrando “la frontera más segura de la historia”

De acuerdo con el zar de la frontera de Estados Unidos, Toman Homan, Donald Trump está consiguiendo la frontera más segura en toda la historia.

Según el funcionario estadounidense, la administración de Trump será la primera en lograr un “control total” de la frontera entre México y Estados Unidos.

“Y el mira el éxito, la frontera más segura en la historia de esta nación. Es la primera administración que tendrá control total de la frontera sur” Tom Homan

Incluso, aseguró que Donald Trump no sólo está haciendo más seguro a Estados Unidos, sino también a México.

Resaltó que en el actual gobierno estadounidense, los agentes de la Patrulla Fronteriza, así como los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas trabajan de manera coordinada y efectiva para contener el tráfico de drogas, personas y armas.

El zar de la frontera de Estados Unidos destaca reforzamiento en seguridad fronteriza

El zar de la frontera de Estados Unidos destacó el reforzamiento de la frontera con mil equipos de seguridad desplegados diariamente en la línea fronteriza y otras zonas de Estados Unidos.

A ello atribuyó el descenso “en más del 50 por ciento” de las incautaciones de fentanilo.

Homan destacó que cerca del 70 por ciento de las detenciones son criminales, “y el otro 30 son personas que representan un riesgo para la seguridad nacional”.

“No puedes tener una seguridad nacional fuerte si no tienes protección fronteriza, y no puedes tener seguridad en la frontera si no hay un control interino”, subrayó Homan.