Desmantelaron un narcolaboratorio en Sudáfrica y de los detenidos cinco son mexicanos, aseguraron autoridades tras investigaciones.
Vecinos informaron a las autoridades de un olor penetrante a químico, lo que llevó a realizar una redada deteniendo a cinco mexicanos de seis detenidos.
Mexicanos son detenidos en Sudáfrica durante redada en narcolaboratorio
El 19 de septiembre autoridades anti drogas en Sudáfrica informaron la redada realizada en un narcolaboratorio, lo que terminó en el arresto de seis personas de las cuáles cinco son mexicanas.
Pese a que en un principio se dijo que cinco personas eran extranjeras específicamente “de un país norteamericano”, más tarde informaron a AFP que su nacionalidad era mexicana.
Por otra parte, autoridades señalaron que en la redada dos sospechosos huyeron hacia los arbustos vecinos, mismos que creen son de África Occidental.
La redada al narcolaboratorio de metanfetamina donde cinco mexicanos fueron detenidos se dio luego de que vecinos informaron de un fuerte olor a químico.
Fue así que autoridades sudafricanas implementaron la Operación Shanela 2 luego de encontrarse con las puertas cerradas en la fábrica que acusaron los vecinos.
Hasta el momento se desconocen las identidades de los cinco mexicanos que fueron detenidos en un narcolaboratorio en Sudáfrica, además de que autoridades no han informado que proceso legal.