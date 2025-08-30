El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene en la mira a Kim Kardashian, famosa socialité y modelo, por apoyar a migrantes durante un importante evento en Europa.

Tras los comentarios que hizo Kim Kardashian sobre los migrantes, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo que la socialité ha estado desconectada de la realidad.

Cabe recordar que las políticas migratorias de Estados Unidos se han endurecido desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, por lo que muchos famosos han tomado una postura sobre el tema.

Agentes de ICE en redadas contra migrantes en Estados Unidos (Cortesía / EFE)

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene en la mira a Kim Kardashian por apoyar a migrantes

La secretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que los migrantes son criminales violentos, “asesinos, violadores, miembros de pandillas y pedófilos”, que Donald Trump ha sacado de las calles.

Tricia McLaughlin cuestionó el porqué Kim Kardashian apoya a “los criminales a costa de ciudadanos inocentes y de valientes miembros de la ley”, pero Donald Trump ha cumplido su promesa.

“El presidente Trump está cumpliendo su promesa con el pueblo estadounidense de deportar a inmigrantes ilegales criminales y hacer a América segura nuevamente, sin importar lo que digan las celebridades de élite de Hollywood”. Tricia McLaughlin, secretaria de Seguridad Nacional

Kim Kardashian (Instagram | @kimkardashian)

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene en la mira a Kim Kardashian; esto dijo la socialité apoyando a migrantes

Kim Kardashian está en la mira del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por una serie de declaraciones que realizó durante los Premios DVF de Diane von Furstenberg, que se realizaron en Venecia.

El pasado jueves 28 de agosto, Kim Kardashian dio su opinión sobre las redadas del ICE y dijo que los migrantes no son los criminales que el gobierno de Estados Unidos y las noticias les hacen creer.

La socialité Kim Kardashian dijo que el tema de las redadas es complicado, pero la realidad es que los migrantes son personas trabajadoras que aportan a la construcción de Estados Unidos.

“En las noticias escuchas: ‘Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes’, pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas”. Kim Kardashian

Anteriormente, Kim Kardashian ya había dado su opinión sobre las redadas contra migrantes, a las que calificó como “inhumanas”, y ahora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la tiene en la mira.