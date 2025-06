El actor mexicano de 45 años de edad, Diego Luna está dando de qué hablar tras salir y lanzar fuerte crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus políticas contra inmigrantes.

Luego de que Diego Luna aprovechará su estadía como presentador especial en Jimmy Kimmel Live!, tras las vacaciones de su titular, Jimmy Kimmel de 57 años de edad; pero ¿qué dijo el mexicano? Te lo contamos.

Donald Trump y sus políticas contra inmigrantes son criticados por Diego Luna en Jimmy Kimmel Live!

Diego Luna ha dado un contundente y poderoso mensaje, tras lanzar crítica a Donald Trump y sus políticas contra inmigrantes en Jimmy Kimmel Live!, pues durante su monólogo el actor mexicano ofreció un discurso donde se hicieron varios señalamiento al presidente de Estados Unidos, pero sobre todo de reflexión ante la “dolorosa” situación que se vive:

“Quiero abordar un tema importante que está sucediendo aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos. Con todo lo que está pasando en este país con la migración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano esté conduciendo este importante programa.

La primera vez que voluntariamente puse un pie en el territorio conocido como Estados Unidos tenía 20 años. Justo después de que “Y tu mamá también” fuera bien recibida por el público de aquí, empecé a viajar a California por trabajo, y Los Ángeles se convirtió en un lugar que visitaba constantemente, no sólo por mi trabajo, sino también porque me encantaba. Aquí gastaba gran parte de mis ingresos en servicios de lavandería y alcohol. Muchas de mis neuronas murieron en esta ciudad.

Nunca he podido entender a totalidad cómo es que alguien como Donald Trump pudo adquirir este nivel de poder. Siempre luchó por entender cómo su discurso de odio echó raíces en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora.

Hoy mucha gente se siente perseguida; demasiada gente vive con miedo. Miedo a llevar a sus hijos al colegio o ir a los lugares donde se ganan la vida honradamente. Estas personas son sus vecinos, sus amigos, inmigrantes…

Las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar. A principios de este año, cuando LA ardió, los trabajadores inmigrantes arriesgaron sus vidas para detener las llamas.

Hay muchas mentiras circulando sobre los migrantes y estoy seguro que todos tienen una o más historias que pueden contradecirlas. Hablemos de ello. Hoy necesitan saber que no están solos. Las pasadas semanas han sido oscuras y eso no es aceptable, no es normal separar familias. La violencia y el terror no están bien…

Este país se ha beneficiado de los migrantes, pero se rehúsa a reconocerlo. Se trata de reconocer el trabajo de millones y lo injusto que es que tengan que vivir a escondidas.

La única solución ahora es clara y ha sido clara por décadas: darles un camino hacia la seguridad jurídica. Eso merecen sus vecinos, ser bienvenidos en un país al que ya pertenecen”.

Diego Luna brilla como conductor en Jimmy Kimmel Live!

La crítica a Donald Trump y sus políticas contra inmigrantes en Jimmy Kimmel Live! de parte del actor mexicano Diego Luna no fue lo único que lo hizo brillar en el programa.

Ya que en su estadía como presentador invitado especial en Jimmy Kimmel Live!, Diego Luna brilló aún más con un primer programa muy dot al tema inmigrante.

Pues durante el programa, Diego Luna tuvo a varios invitados con los que conversó y dejó en claro el sello de la comunidad Latinoamericana en Estados Unidos, basta decir que estuvo:

Nezza de 30 años, cantante de ascendencia dominicana y colombiana que dio de qué hablar al cantar el himno nacional de Estados Unidos en español en la apertura de un juego en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles

Adria Arjona 33 años, actriz puertorriqueña y coprotagonista de Andor

Con ello y sin duda, la participación de Diego Luna en Jimmy Kimmel Live! esta dando de que hablar, por lo que ya se espera que más dirá en las emisiones siguientes.