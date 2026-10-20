El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un apareció en una serie de fotos de la Exposición Nacional de Vestuario y Calzado 2026 en Pionyang, esto luego de reportes de su delicado estado de salud.

No solo eso, las fotos de Kim Jong-un publicadas por medios de Corea del Norte lo muestran al lado de su esposa e hija, Ri Sol-ju y Ju-ae.

Kim Jong-un reaparece (Rodong Sinmun)

Kim Jong-un reaparece en Corea del Norte luego de reportes de su salud

Durante gran parte del lunes 19 de octubre, se dieron varios reportes sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, algunos de ellos incluso hablaban de su muerte.

Tras toda esta avalancha de información, varios medios de Corea del Norte publicaron fotos de Kim Jong-un en una inspección a la Exposición Nacional de Vestuario y Calzado 2026 en Pionyang.

Donde supuestamente el líder del país asiático revisó personalmente la mercancía que ahí se ofrece, para dejar en claro que todo es de la máxima calidad manufacturera.

En esas mismas fotos se puede ver a su esposa e hija, Ri Sol-ju y Ju-ae, quienes lo habría acompañado a hacer la revisión por toda la expo, previo a su apertura al público.

Basta decir que ninguno de los medios que reportó la visita de Kim Jong-un al evento, habló acerca de los rumores sobre la salud del líder.

Kim Jong-un reaparece (Rodong Sinmun)

Kim Jong-un fue reportado con hemorragia cerebral

Todo llega luego de que el medio The Sun señalara que Kim Jong-un fue hospitalizado en Corea del Norte y puesto en coma debido a una hemorragia cerebral.

Aún más, se mencionaba que el daño era tan grave que Kim Jong-un no podría recuperarse, siendo una crisis política en Corea del Norte.

Otros medios retomaron la información, asegurando que el líder norcoreano murió en este 19 de octubre, aunque sin citar ninguna fuente oficial.

De momento las versiones están encontradas, con fuentes occidentales asegurando la muerte, y las de Corea del Norte mostrándolo en plena forma física.