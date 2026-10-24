La inesperada visita del líder norcoreano, Kim Jong-un, a China generó especulaciones sobre el fortalecimiento de la alianza entre ambos países, en medio de las tensiones regionales.

Reportes indican que Kim Jong-un ingresó a China a través del recién inaugurado puente del río Yalu, también conocido como río Amnok en Corea del Norte, que conecta Dandong con Sinuiju.

Kim Jong-un sorprende con su visita a China en medio de expectativas diplomáticas

A un día del aniversario de la participación de las tropas chinas en la Guerra de Corea, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, visitó China acompañado de Wang Huning, cuarto líder más importante de este país.

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte (JORGE SILVA / POOL JORGE SILVA / POOL / EFE)

Kim Jong-un cruzó a China por el puente del río Yalu, que se terminó de construir en 2014 con financiamiento del gobierno chino, pero que permaneció sin uso durante 12 años, hasta su inauguración oficial el 15 de octubre.

El viaje de Kim Jong-un ocurre en un contexto de esfuerzos por fortalecer las relaciones económicas entre ambos países, ya que China es el principal respaldo económico y diplomático de Corea del Norte.

La apertura del nuevo puente fronterizo podría facilitar el transporte de materias primas, energía y otros productos, como maquinaria pesada que facilite el desarrollo de Corea del Norte.

Además de una posible conmemoración conjunta por la Guerra de Corea, la visita de Kim Jong-un despertó interés sobre la posibilidad de un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.